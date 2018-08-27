تويوتا إيجيبت تحصد 918 مليون جنيه من لاند كروزر بالنصف الأول

أحمد شوقيحصدت شركة تويوتا إيجيبت نحو 918 مليون جنيه من سيارتها لاند كروزر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.وتوضح التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك أن لاند كروزر باعت 328 وحدة خلال النصف الأول من 2018 بمتوسط سعر للبيع 2.8 مليون جنيه للسيارة.والجدير بالذكر أن مبيعات الس



أحمد شوقي

حصدت شركة تويوتا إيجيبت نحو 918 مليون جنيه من سيارتها لاند كروزر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وتوضح التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك أن لاند كروزر باعت 328 وحدة خلال النصف الأول من 2018 بمتوسط سعر للبيع 2.8 مليون جنيه للسيارة.

والجدير بالذكر أن مبيعات السيارة هبطت بواقع 242 وحدة بنسبة 42% مقارنة بأداء الشهور الستة الأولى من 2017 حيث كانت مبيعاتها 570 وحدة.

ورغم هذا التراجع فإن السيارة تستحوذ على نحو 20% من المبيعات الإجمالية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي. وتمثل مبيعات السيارة نحو 0.6% من المبيعات الإجمالية لقطاع سيارات الركوب الخاصة ونحو 8% من مبيعات العلامة اليابانية تويوتا في السوق المحلية.

وباعت تويوتا لاند كروزر 1486 سيارة خلال 2017 تمثل نحو 30.5% من المبيعات الإجمالية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أعلى من 2000 سي سي بالإضافة إلى 1.4% من مبيعات السيارات الملاكي بصفة عامة.

