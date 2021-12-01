سيــارات

«تويوتا إيجيبت» تحرم موزعين من استلام حصصهم

مع إعطاء مهلة لتجهيز صالات عرض مستقلة
أحمد عوض 6:09 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 6:09 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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قامت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية «تويوتا» فى مصر، بالتوقف عن تسليم الحصص والكميات المقررة لبعض موزعيها المعتمدين وذلك لعدم تنفيذهم التعليمات الصادرة بتخصيص وتجهيز صالات العرض المستقلة لها.

قال أحد موزعى «تويوتا» إن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية قام باعطاء مهلة للموزعين للانتهاء من التجهيزات الخاصة بالفروع وصالات العرض المستقلة لـ«تويوتا» خلال 3 أشهر على أقصى تقدير؛ وذلك على أن يتم استئناف البدء فى توريد الحصص المقررة شهريًا.

وأضاف الموزع – الذى رفض ذكر اسمه-، أن الوكيل المحلى لـ«تويوتا» ما زال يقوم بتقليص إجمالى الحصص الموردة من طرازات «كورولا» لصالح شبكة الموزعين وذلك تحت وطأة نقص الكميات المصدرة من جانب الشركة الأم، بالإضافة إلى اتباع سياسات تحميل الموزعين الطرازات الراكدة على بعض المركبات التى تشهد ارتفاعًا فى الطلب للتمكن من تصريف المخزون منها؛ قائلًا: «غالبية الموزعين تتجه لحرق أسعار السيارات الراكدة بهدف تسويقها» على حد تعبيره.

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وأشار إلى أن إجمالى الكميات الموردة من طرازات «تويوتا» محدودة ولا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى داخل السوق المحلية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار واشتعال ظاهرة «الأوفر برايس» على طرازات العلامة اليابانية خلال الفترة الماضية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

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وأوضح أن الوكيل المحلى لـ«تويوتا» قد سمح للموزعين بالبيع بالسعر المتداول داخل السوق المحلية دون الالتزام بالقوائم الرسمية وذلك للتوافق مع قرارات جهاز حماية المستهلك التى تنص على إعلان السعر النهائى للمركبة مع تدوينه فى الفواتير المقدمة للجهات المختصة.

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن إلزام كافة معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض؛ على أن يتم نشر المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبة، فضلا عن إعلان السعر النهائى الذى سيتم تدوينة بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء.

ولفت إلى أن غالبية موزعى «تويوتا» يقومون حاليًا بالتحكم فى آليات تسعير السيارات من خلال فرض مبالغ إضافية على الطرازات المبيعة للعملاء تحت مسمى «الأوفر برايس» ومن أبرزها «بيلتا» الجديدة التى قد شهدت أسعارها ارتفاعًا بقيمة بلغت 25 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.

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يذكر أن شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا» فى مصر، قامت – الخميس الماضى- بطرح سيارات «بيلتا» – عبر فئتين- داخل السوق المحلية، وتم تقديمها بأسعار تبدأ من 235 إلى 275 ألف جنيه.

ينتمى طراز «بيلتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 103 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

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بقلم أحمد عوض

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