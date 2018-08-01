«تويوتا إيجيبت» تتجه لطرح «راش» بمعرض «أوتوماك – فورميلا»

■ موزع: غياب لأفانزا وتقييم مواصفات CH-R لخفض أسعارها ■ توقعات بطرحها بشكل تنافسى واستحواذها على حصة كبيرة من مبيعات MPVأحمد شوقى وشريف عيسىعلمت «المال» من مصادرها بسوق السيارات أن شركة تويوتا إيجيبت تتجه لطرح طراز تويوتا راش الجديدة كليًا، والمنتمية لفئة السيارات الملاكى متعددة ا





■ موزع: غياب لأفانزا وتقييم مواصفات CH-R لخفض أسعارها

■ توقعات بطرحها بشكل تنافسى واستحواذها على حصة كبيرة من مبيعات MPV



أحمد شوقى وشريف عيسى

علمت «المال» من مصادرها بسوق السيارات أن شركة تويوتا إيجيبت تتجه لطرح طراز تويوتا راش الجديدة كليًا، والمنتمية لفئة السيارات الملاكى متعددة الاستخدامات MPV، على هامش مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» بنهاية سبتمبر المقبل.

وظهرت تويوتا راش للمرة الأولى على الساحة العالمية نهاية العام الماضى فى إندونيسيا، أكبر الأسواق مبيعًا لسيارات الدفع الرباعى ذات السبع مقاعد MPV، بمحرك سعة 1.5 لتر، والمستخدم فى إنتاج طراز أفانزا.

وقال أحد موزعى تويوتا: إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات جادة بين تويوتا إيجيبت والشركة العالمية تمهيدًا لطرح طراز راش بالسوق المحلية، خاصة بعد غياب طراز أفانزا من السوق.

وأضاف الموزع أن السوق شهدت على مدار الفترة الماضية إعلان عدد من تجار ومستوردى السيارات من دول الخليج، طرح «راش« بأسعار مرتفعة، بعد أن تسربت أنباء عن نية وكيل العلامة التجارية فى مصر لتأجيل تقديمها إلى سبتمبر المقبل.

وتوقع فى تصريح لـ «المال« أن تكون «تويوتا إيجيبت» قد أوقفت استيراد طراز أفانزا، المنتمى لفئة السيارات MPV، استعدادًا لطرح السيارة، والتى ستكون بمثابة دفعة قوية لمبيعات العلامة التجارية فى السوق المحلية.

وتابع: موزعوتويوتا تمكنوا خلال الفترة الماضية من التخلص من مخزون السيارات التابع لطراز CH-R، بعد سلسلة الخصومات التى تم الإعلان عنها بالتنسيق مع الموزعين، ويقوم الوكيل حاليًا بإعادة تقييم السيارة من حيث المواصفات والكماليات المتوافرة بها تمهيدًا لإعادة تقديمها بسعر يتلاءم مع أسعار الطرازات المنافسة لها.

وأشار إلى أن تفشى ظاهرة «الأوفر برايس« على بعض طرازات تويوتا؛ خاصة كورولا جاء نتيجة ضعف الكميات المستورة منها مقارنة بباقى الطرازات، والتى تسببت فى ارتفاع الأوفر برايس الخاص بها حال البيع التجارى لأكثر من 35 ألف جنيه، والبيع المباشر للأفراد 4 آلاف جنيه.

وأوضح أن تقبل المستهلك للتداعيات السلبية لآثار التعويم على أسعار السيارات، مع حرص الوكيل على عدم الدفع بكميات كبيرة من السيارات المستوردة، تسبب فى ندرة العديد من أنواع السيارات، خاصة التى تتمتع بإقبال كبير لدى المستهلك، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا فى معدلات استيراد السيارات فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن المبيعات الإجمالية لسوق الملاكى.

وتوقع موزع آخر لتويوتا إيجيبت أن تُطرح راش بأسعار تنافسية؛ بما سيعزز من تنافسيتها داخل شريحة السيارات الملاكى متعددة الاستخدامات 7 ركاب؛ متوقعًا أن تستحوذ على حصة كبيرة من مبيعات هذه الفئة؛ خلال الفترة التالية على معرض أوتوماك فورميلا 2019.

وأضاف أن أوتوماك فورميلا سيشهد إقبالًا من جانب الشركات على طرح سيارات جديدة تتلاءم مع إمكانيات السوق المحلية من حيث الأسعار؛ بعد أن شهدت الفترة الماضية طرح العديد من الوكلاء لطرازات؛ لم تتمكن من إحداث تحولًا كبيرًا فى خريطة السوق بسبب أسعارها المغالى فيها.

وأضاف أن المعرض سيشهد فى الوقت ذاته إقدامًا من جانب العملاء للتعرف على الجديد الذى ستقدمه الشركات؛ خاصة أن السيارات باتت سلعة ضرورية بالنسبة للكثير من الأفراد؛ الذين يتجهون للشراء بغض النظر عن الزيادات السعرية الكبيرة التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.