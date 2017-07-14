سيــارات

تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا.. سعر واحد واختلافات فنية محدودة

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين الفئتين الـ"هاي لاين" من تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا، تشابهًا في السعر؛ حيث تباع الأولى بـ500 ألف جنيه، والثانية بـ499 ألفًا، ليتم بذلك تحييد العامل السعري عند البت في القرارات الشرائية لعملاء السوق السيارات، وتحديدًا عند المقارنة بين السيارتين.لكنْ تتدخل عوامل أخرى
14 يوليو، 2017 14 يوليو، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ”هاي لاين” من تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا، تشابهًا في السعر؛ حيث تباع الأولى بـ500 ألف جنيه، والثانية بـ499 ألفًا، ليتم بذلك تحييد العامل السعري عند البت في القرارات الشرائية لعملاء السوق السيارات، وتحديدًا عند المقارنة بين السيارتين.

لكنْ تتدخل عوامل أخرى في ترجيح كفة إحدى السيارتين على الأخرى، ومنها: المواصفات الفنية ومستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وأسعار قطع الغيار، وبشكل عام تكاليف التشغيل بعد الشراء.

فنيًّا يتضح من المقارنة بين السيارتين تشابه في المواصفات، باستثناء بعض الاختلافات. 

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات

تويوتا أوريس هاي لاين

أوبل إنسيجنيا هي لاين

الوكيل

تويوتا إيجيبت

المنصور للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

500

499

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

هاتشباك

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

العزم الأقصى

160

260

قوة المحرك

130

170

التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة

10

9,9

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6,2

6,6

سعة خزان الوقود

50

70

السرعة القصوى

185

210

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

18

فوانيس ضباب أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الزكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   CD

CD

DVD/MP3

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

يوجد

كشافات امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

530

500

         

يُذكر أن مبيعات تويوتا أوريس منذ طرحها فى مارس الماضي وحتى نهاية مايو، لم تتجاوز 6 وحدات، في حين بلغت مبيعات أوبل إنسيجنيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 810 وحدات، مقابل 937 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016 بتراجع 127 وحدة، بنسبة انخفاض 13,5%.

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