تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا.. سعر واحد واختلافات فنية محدودة

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين الفئتين الـ"هاي لاين" من تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا، تشابهًا في السعر؛ حيث تباع الأولى بـ500 ألف جنيه، والثانية بـ499 ألفًا، ليتم بذلك تحييد العامل السعري عند البت في القرارات الشرائية لعملاء السوق السيارات، وتحديدًا عند المقارنة بين السيارتين.لكنْ تتدخل عوامل أخرى

أحمد شوقي



أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ”هاي لاين” من تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا، تشابهًا في السعر؛ حيث تباع الأولى بـ500 ألف جنيه، والثانية بـ499 ألفًا، ليتم بذلك تحييد العامل السعري عند البت في القرارات الشرائية لعملاء السوق السيارات، وتحديدًا عند المقارنة بين السيارتين.





لكنْ تتدخل عوامل أخرى في ترجيح كفة إحدى السيارتين على الأخرى، ومنها: المواصفات الفنية ومستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وأسعار قطع الغيار، وبشكل عام تكاليف التشغيل بعد الشراء.

فنيًّا يتضح من المقارنة بين السيارتين تشابه في المواصفات، باستثناء بعض الاختلافات.

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات تويوتا أوريس هاي لاين أوبل إنسيجنيا هي لاين الوكيل تويوتا إيجيبت المنصور للسيارات السعر الرسمي بالألف جنيه 500 499 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 6 النمط هاتشباك سيدان عدد الاسطوانات 4 4 العزم الأقصى 160 260 قوة المحرك 130 170 التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة 10 9,9 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 4 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 6,2 6,6 سعة خزان الوقود 50 70 السرعة القصوى 185 210 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني لا يوجد يوجد نظام تنبيه ضد السرقة لا يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 18 فوانيس ضباب أمامية وخلفية يوجد يوجد مساحات خلفية يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الزكي لركن السيارة يوجد لا يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة CD CD DVD/MP3 مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد كاميرا خلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد يوجد لا يوجد مثبت سرعة لا يوجد يوجد كشافات امامية حساسة للإضاءة لا يوجد يوجد نور بالشنطة الخلفية يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية يوجد يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد يوجد مخرج كهرباء لا يوجد يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 530 500