تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا.. سعر واحد واختلافات فنية محدودة

أحمد شوقي
أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ”هاي لاين” من تويوتا أوريس وأوبل إنسيجنيا، تشابهًا في السعر؛ حيث تباع الأولى بـ500 ألف جنيه، والثانية بـ499 ألفًا، ليتم بذلك تحييد العامل السعري عند البت في القرارات الشرائية لعملاء السوق السيارات، وتحديدًا عند المقارنة بين السيارتين.
لكنْ تتدخل عوامل أخرى في ترجيح كفة إحدى السيارتين على الأخرى، ومنها: المواصفات الفنية ومستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وأسعار قطع الغيار، وبشكل عام تكاليف التشغيل بعد الشراء.
فنيًّا يتضح من المقارنة بين السيارتين تشابه في المواصفات، باستثناء بعض الاختلافات.
ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
يُذكر أن مبيعات تويوتا أوريس منذ طرحها فى مارس الماضي وحتى نهاية مايو، لم تتجاوز 6 وحدات، في حين بلغت مبيعات أوبل إنسيجنيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 810 وحدات، مقابل 937 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016 بتراجع 127 وحدة، بنسبة انخفاض 13,5%.