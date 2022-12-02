«تويتر» يغلق مجددا حساب مغني الراب الأمريكي كانييه وست

مجددا أغلقت منصة تويتر اليوم الجمعة الحساب الشخصي لمغني الراب الأمريكي الشهير‭‭‭ ‬‬‬كانييه وست بعد شهرين فقط من إعادة تفعيل حسابه، زاعمة أن تغريداته تمثل انتهاكا لقواعد منصة التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب إيلون ماسك مالك تويتر في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس “بذلت قصارى جهدي. رغم ذلك، انتهك مرة أخرى قواعدنا ضد التحريض على العنف. سيعلق الحساب”.

وفي أكتوبر الماضي، رحب ماسك، الذي يصف نفسه بأنه داعم مطلق لحرية التعبير، بعودة مغني الراب المعروف الآن باسم ييه، إلى تويتر.

وفرضت المنصة قيودا مساء أمس الخميس على إحدى تغريدات كانييه، وتم تعليق حسابه في غضون ساعة من رد ماسك على أحد مستخدمي تويتر الذي قال: “إيلون أصلح (حساب) كانييه “.

كان تويتر قد أعاد تفعيل حساب مغني الراب قبل إتمام استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.