تويتر يعد بمواصلة التحقيق بشأن التدخل الروسى فى انتخابات أمريكا

متابعات بعد ساعات من اتهام هيئة محلفين فيدرالية لـ 16 شخصا وكيانا روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، تعهدت إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمواصلة تقديم المساعدة فى التحقيق بشأن التدخل الروسى، لا سيما بعدما اتهم المحقق الخاص روبرت مولر 13 روسيا باستخدام حسابات زائفة على (تويت

متابعات

بعد ساعات من اتهام هيئة محلفين فيدرالية لـ 16 شخصا وكيانا روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، تعهدت إدارة موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بمواصلة تقديم المساعدة فى التحقيق بشأن التدخل الروسى، لا سيما بعدما اتهم المحقق الخاص روبرت مولر 13 روسيا باستخدام حسابات زائفة على (تويتر) للتأثير على قرارات الناخبين الأمريكيين.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال متحدث باسم “تويتر” فى تصريح عبر البريد الإلكترونى لمجلة “ذا هيل” الأمريكية – “الجهود الروسية لعرقلة انتخابات الولايات المتحدة فى 2016، وجزء منها عبر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعى، تخالف كل ما نؤمن به فى تويتر”، مضيفا “أى نشاط من هذا النوع لا يمكن التسامح معه، ويجب علينا جميعا فعل المزيد لمنعه”، بحسب ما نشرت المجلة على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت.

واتهم مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى (إف.بى.آى.) 13 روسيا و3 كيانات بالتدخل فى العملية السياسية الأمريكية منذ عام 2014، بما فيها الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2016 وفاز فيها الرئيس دونالد ترامب، وكان من بين الاتهامات الموجهة لهم إنشاء مئات الحسابات الزائفة على موقعى “فيسبوك” و”تويتر” لتحويل “شخصيات أمريكية خيالية إلى قادة للرأى العام فى الولايات المتحدة.

وتابع المتحدث باسم (تويتر) “نتطلع إلى العمل مع فريق عمل مكتب التحقيقات الفيدرالى لمساعدة الشركات والجمهور فى التعرف على جهود التلاعب الأجنبية من خلال منصات التواصل الاجتماعى”.

