«تويتر» يزف أنباء سارة لمستخدمي هواتف «آيفون»

الميزة الجديدة التي تحمل اسم "Ticketed Spaces"، تتلخص فكرتها في طرح أصحاب الدردشات الصوتية تذاكر بمقابل مادي من أجل سماح محتواها

شرع موقع التدوينات المصغرة “تويتر” بالفعل في طرح ميزة جديدة تتيح للمبدعين فرض رسوم على المغردين من أجل الوصول إلى دردشاتهم الصوتية الحية.

الميزة الجديدة التي تحمل اسم “Ticketed Spaces”، تتلخص فكرتها في طرح أصحاب الدردشات الصوتية تذاكر بمقابل مادي من أجل سماح محتواها.

كانت “تويتر”قد بدأت بالفعل في قبول الطلبات للاشترك بـ”Ticketed Spaces” في شهر يونيو الماضي، لكنها لم تبدأ فعليا في مراجعة الطلبات سوى الأسبوع الحالي.

وقال بيان صادر عن “تويتر” إن الإصدار الأول من “Ticketed Spaces” سيكون حصريا على هواتف “آيفون” فقط، وسيقتصر على “بعض” المضيفين الذين تقدموا في السابق.

وبمقدور الأشخاص الذين اشتركوا في “Ticketed Spaces” أن يجنوا مبلغا لا بأس به من المال، على افتراض أنه يمكنهم العثور على جمهور كبير بما يكفي على استعداد للدفع.

وأضاف بيان “تويتر” أن المضيفين يمكنهم الاحتفاظ بما يصل إلى 97% من أرباحهم الأولى البالغة 50 ألف دولار، وما يصل إلى 80% على أي شيء يزيد عن 50 ألف دولار، كما أنه يمكن للمضيفين تحديد أسعارهم الخاصة بالدخول في دردشاتهم الصوتية، واختيار عدد التذاكر التي يروق لهم إتاحتها للجمهور المستمع.

وتعد ميزة “Ticketed Spaces” مجرد واحدة من العديد من ميزات تحقيق الدخل التي يعمل عليها “تويتر”، وهي تسعى لأن تحول نظامها الأساسي لكي يصبح أكثر ملاءمة لمنشئي المحتوى.