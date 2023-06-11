«تويتر» يرفض دفع فواتير خدمات «جوجل» السحابية

رفضت شركة تويتر دفع فواتير خدمة جوجل السحابية الخاصة بها مع حلول موعد تجديد العقد هذا الشهر، ما قد يؤدي إلى إصابة فرق الثقة والسلامة بشركة التواصل الاجتماعي بالشلل، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

قال تقرير لمنصة بلاتفورمر إنه قبل شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي وقع تويتر عقداً لعدة سنوات مع جوجل يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات وأمور أخرى.

لم يقدم تقرير بلاتفورمر تفاصيل حول كيف يمكن أن يؤدي الصراع بين الشركات إلى إعاقة فرق الثقة والسلامة في تويتر، وأفادت معلومات بأن تويتر يحاول إعادة التفاوض بشأن عقده مع جوجل منذ مارس على الأقل.

وأضافت بلاتفورمر أن تويتر يستضيف بعض الخدمات على خادمه الخاص، بينما البعض الآخر على المنصات السحابية لكل من أمازون وجوجل.

في مارس حذرت أمازون تويتر من أنها ستمنع مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة نظير خدمات أمازون السحابية.

ومنذ استحواذ ماسك على توتير خفض تويتر التكاليف بشكل كبير وسرح الآلاف من الموظفين، وكان ماسك قد أمر الشركة بخفض تكاليف البنية التحتية مثل الإنفاق على الخدمات السحابية بمقدار مليار دولار.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على استفسار عبر البريد الإلكتروني، بينما لم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق.