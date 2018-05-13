«تويتر» يحتفل بفوز محمد صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي

أحمد صبرىتصدر هاشتاج "الدوري الإنجليزي" المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد تتويج النجم المصري محمد صلاح هدافا للدوري الإنجليزي وفوزه بالحذاء الذهبي.ويعتبر صلاح أول لاعب فى تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب بعدما سجل هدفًا اليوم فى مبارة ليفربول وبرايتون التي جمعتهما ال

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج “الدوري الإنجليزي” المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد تتويج النجم المصري محمد صلاح هدافا للدوري الإنجليزي وفوزه بالحذاء الذهبي.

ويعتبر صلاح أول لاعب فى تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب بعدما سجل هدفًا اليوم فى مبارة ليفربول وبرايتون التي جمعتهما اليوم، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” ليصل إلى 32 هدفًا.

كما تصدر هاشتاج “الحذاء الذهبي”المركز الثالث فى الترند المحلي على تويتر بجانب هاشتاجات أخرى، كما بلغ عدد التغريدات على هاشتاج الدوري الإنجليزي 22 ألف تغريدة معظمها تغريدات تهنئة من المشاهير، ونجوم الكرة المصريين لصلاح بهذا الفوز.

كما شارك العديد من العرب بالهاشتاج حيث عبر على بن محمد بفرحه فقال: #محمد_صلاح ملك #الدوري_الانجليزي عن جدارة واستحقاق مع فريق #ليفربول

ويستحوذ على جميع الجوائز “محمد صلاح خلصت فيك كل الكلام”.