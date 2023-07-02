تويتر يتخذ إجراءًا جديدًا بشأن القيود المفروضة على «التغريدات» التي يمكن قراءتها

ذكر قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر إن المنصة ستفرض قيودا على عدد التغريدات التي يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميا، في إطار مساعيها الرامية لتقليل “المستويات البالغة” من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

وأوضح ماسك في تغريدة أخرى أن العدد سيزداد قريبا إلى ثمانية آلاف منشور يوميا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة. ولم يدل ماسك بمزيد من التفاصيل حول موعد زيادة المنشورات المسموح بقراءتها.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك يوم الجمعة بأنها “إجراء طارئ مؤقت”.