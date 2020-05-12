اتصالات وتكنولوجيا

تويتر قد تسمح لموظفيها بالعمل من منازلهم «إلى الأبد»

بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن مواقع إخبارية عالمية
المال - خاص 12:11 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 12:11 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

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نقلت شبكة روسيا اليوم مواقع إخبارية عالمية، أن شركة تويتر أعلنت أنها ستسمح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم “إلى الأبد”، إذا أرادوا ذلك.

وأشار موقع “BuzzFeed”، الذي نقل الخبر، إلى أن “تويتر” لم تحدد الوظائف المؤهلة للاستفادة من هذا القرار، لكنها أكدت أن تجربة العمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية أثبتت نجاحها إلى درجة ما.

ولا تعتزم الشركة فتح غالبية مكاتبها أو أن تدعم السفر بغاية العمل قبل شهر سبتمبر المقبل، وألغت جميع فعالياتها الداخلية خلال عام 2020، وقد تمدد فترة الإلغاء حتى عام 2021، حسبما جاء في البيان.

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بقلم المال - خاص

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