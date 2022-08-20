«تويتر» قد تخفض حوافز موظفيها إلى النصف بسبب الأداء المالي

قالت شركة “تويتر” لموظفيها إنهم قد يحصلون فقط على نصف مكافآتهم السنوية، وفقًا للأداء المالي للشركة، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

تحفيض حوافز موظفي تويتر

أضافت الصحيفة أن التحديات التي تواجه الشركة تشمل عدم يقين المعلنين في ظل حرب أوكرانيا، والنزاع القانوني مع إيلون ماسك بشأن تخليه عن خطته لتقديم عرض شراء بقيمة 44 مليار دولار لشركة التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من الموظفين دون الإفصاح عن هويتهما أنهما تلقّيا رسالة بريد إلكتروني من نيد سيغال رئيس المكتب المالي للشركة، يوم الجمعة، بشأن التحذير الخاص بالمكافأة.

في حين أن نسبة الخفض قد تتغير على مدار العام اعتمادًا على الأرباح؛ إلا أن مجموع المكافآت يبلغ حاليًّا 50% وفقًا للأهداف المالية المحققة، بحسب الصحيفة.

أكّد متحدث باسم “تويتر” لصحيفة “نيويورك تايمز” تفاصيل البريد الإلكتروني، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.