تويتر توقف حسابات 12 ضابطا روسيا

خالد بدر الدين أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابين مرتبطين باثني عشر ضابط مخابرات روس وجه لهم المحقق الخاص روبرت مولر اتهامات بتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية التى جرت عام 2016. ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات فى نهاية الأسبوع…

خالد بدر الدين

أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابين مرتبطين باثني عشر ضابط مخابرات روس وجه لهم المحقق الخاص روبرت مولر اتهامات بتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية التى جرت عام 2016.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات فى نهاية الأسبوع الماضى إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية باختراق شبكات كمبيوتر للحزب الديمقراطي في 2016 في أكثر اتهام تفصيلا ومباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلن متحدث باسم تويتر أنه علق الحسابين اللذين ورد ذكرهما في لائحة الاتهام التي تزعم وجود مؤامرة واسعة النطاق لتنفيذ عملية اختراق متطورة ونشر وثائق على مراحل وإن الحسابين اللذين تم تعليقهما لارتباطهما بشبكة حسابات سبق أن تم وقفها لعملها بشكل يمثل انتهاكا لقواعد الانتخابات الأمريكية.

ومن ناحية أخرى تسبب تغيير في سياسة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الخميس الماضى بهدف زيادة مصداقيته في خسارة أكبر 100 مستخدم للموقع لحوالى 2 % من متابعيهم في المتوسط وذلك حسبما أفادت مؤسسة كيهول لجمع بيانات مواقع التواصل.

وشمل أكبر 100 مستخدم لتويتر مغنية البوب كيتي بيري وهي أكثر مستخدمة لها والتى خسرت أكثر من 2.8 مليون متابع يوم الخميس أو ما يعادل 2.6 % مقارنة بالعدد قبل يوم وشهد فنانون آخرون ضمن أكبر 100 مستخدم مثل بينك وماريا كاري وبريتني سبيرز والذين هبط عدد متابعيهم بأكثر من 3 % .

وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر فى نهاية الأسبوع إن تويتر لم يعد يعتبر أي حسابات أغلقت بشكل مؤقت متابعين بسبب ما يشتبه أنه تحايل وأخرجت الحسابات المغلقة بشكل مؤقت من حسابات أرقام المستخدمين النشطين بشكل يومي وشهري على تويتر.

ويغلق الحساب بشكل مؤقت إذا رصد تويتر أي سلوك غير معتاد مثل النشاط المفاجئ بعد أشهر من عدم النشاط ولكن قد تؤثر السياسة الجديدة بشكل حقيقي على بعض مستخدمي تويتر لأن عدد المتابعين يمثل عنصرا أساسيا عندما يتفاوض المشاهير ومن يسمون بالمؤثرين على مواقع التواصل على صفقات مع معلنين و لكن بالنسبة لمستخدمين آخرين يمثل عدد المتابعين مصدر فخر.



