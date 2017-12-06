تويتر تكشف عن أهم اللحظات في 2017

مع اقتراب العام 2017 من نهايته، نستعرض أحداث العام الماضي من الأخبار والأحداث الترفيهية والرياضية، إلى الحوارات المحلية. فكل ما يحدث في أي مكان يتم تداوله على حسابات تويتر.أوائل هذا العام، أصدر موقع تويتر دليل "اللحظات" باللغة العربية، ما مَكّن المستخدمين من اكتشاف محتوى جديد من خلال عرض "لحظات"



مع اقتراب العام 2017 من نهايته، نستعرض أحداث العام الماضي من الأخبار والأحداث الترفيهية والرياضية، إلى الحوارات المحلية. فكل ما يحدث في أي مكان يتم تداوله على حسابات تويتر.



أوائل هذا العام، أصدر موقع تويتر دليل “اللحظات” باللغة العربية، ما مَكّن المستخدمين من اكتشاف محتوى جديد من خلال عرض “لحظات” مختارة، وهي خاصية تخلق ذكرى من خلال مجموعة من التغريدات. وتوجد هذه الخاصية تحت قائمة “استكشاف”؛ حيث تقدم هذه الأداة أهم اللحظات المتعلقة بموضوعات عالمية وإقليمية تشمل الأخبار والأحداث الرياضية والترفيهية، والتي تنشر أيضًا من MomentsMENA @ .

وكانت التغريدة التي نشرها المؤسس المشارك في تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي (jack @) لأول مرة باللغة العربية لتهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك لأول مرة من أهم الأحداث التي انفرد بها العام 2017.





ويمكنكم الاطلاع على مجريات الأحداث على توتير في العام 2017 ومشاركة أهم الأحداث وأفضل الذكريات في السنة على هاشتاج #حدث_في_2017.

أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في مصر

في العام 2017، صدرت التغريدات الأكثر إعادة تغريد في مصر من الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي (@OfficialHenedy ). فخلال جلسة الأسئلة والأجوبة #AskHenedy في يونيو الماضي، سألت إحدى المعجبات بالممثل عن عدد مرات إعادة التغريد التي ستدعوه لبدء العمل على تكملة لفيلمه «صعيدي في الجامعة الأمريكية،» فرد عليها هنيدي (@OfficialHenedy ) بالرقم 100 ألف إعادة تغريد، إلا أن هذه التغريدة تجاوزت ذلك اليوم ووصلت إلى أكثر من 110 ألف تغريدة اليوم.



https://twitter.com/OfficialHenedy/status/877648610254442497



وكانت التغريدتان اللاحقتان الأعلى إعادة تغريد في مصر في العام 2017 أيضًا من الممثل الكوميدي هنيدي وتلى ذلك التغريدات المتعلقة بكأس العالم:

الرياضة

أبرز المنضمين الجدد من العالم الرياضي على تويتر

1. @elsaid )) عبد الله السعيد: لاعب كرة قدم مصري

2. (@14) حازم إمام، لاعب كرة قدم مصري متقاعد

3. (@emadmeteb90plus ) عماد متعب، لاعب كرة قدم مصري

4. (@Shikabala ) شيكابالا، لاعب كرة القدم مصري

5. (@ahmedelsheikh ) أحمد الشيخ، لاعب كرة قدم مصري

الرياضيون الأكثر ذكرًا على تويتر في مصر

1. @22mosalah محمد صلاح، لاعب كرة قدم مصري

2. @Trikaofficial محمد أبو تريكة، لاعب كرة قدم مصري سابق

3. @Midoahm ميدو، لاعب كرة قدم مصري سابق

4. @Cristiano كريستيانو رونالدو، لاعب كرة قدم برتغالي

5. @Shikabala محمود عبد الرازق فضل الله، لاعب كرة قدم مصري

نوادي كرة القدم الأكثر ذكرًا في مصر

1. @AlAhly ، (الأهلي)

2. @ZSCOfficial ، (الزمالك)

3. @LFC ، (ليفربول)

4. @ManUtd ، (مانشستر يونايتد)

5. @realmadrid ، (ريال مدريد)

الوسوم الرياضة الأكثر استخدامًا في مصر

1. 1. #باصي_لعفيفي (هاشتاج استخدمه مشاهدي برنامج تلفزيوني لكرة القدم: الكرة مع عفيفي)





http://bit.ly/2nbv5Wm

2. #الاهلي (نادي الأهلي لكرة القدم)

3. #الاتحاد (الرابطة القومية لكرة القدم)

4. #افريقيا_يا_اهلي (مشجعي نادي الأهلي)

http://bit.ly/2AbDhe2

5. #football

الترفيه

أبرز المنضمين المصريين الجدد من العالم الفني على تويتر

1.

أحمد فهمي (@AFahmyOfficial ) ممثل وكاتب مصري

أكثر تغريدة للممثل أعيد تغريدها حتى الآن لقطة من بحث على جوجل عن اسمه، ليجد أن أول صفين من الصور يظهران صورًا لشخصية أخرى باسم أحمد فهمي:





https://twitter.com/AFahmyOfficial/status/853983175231590400

2. محمد إمام (@Mohamed_Emam )، ممثل مصري

الموسيقيين المصريين الأكثر ذكرًا

1. محمد شاهين @MohammadChahine

2. محمد عباس @MohamedAbbas

3. رنا سماحة @Rana__Samaha

4. مينا عطا @Mina_Atta _

5. هايدي موسى @HaidyMoussa

وسوم الجوائز الأكثر ذكرًا في مصر

1. #dafbama2017 (جوائز الموسيقى داف باما)

2. #teenchoice (جوائز اختيار المراهقين)

3. #bbmas (جوائز لوحة الموسيقى)

4. #iheartawards (جوائز آي هارت لموسيقى الراديو)

5. #afrima2017 (جوائز الموسيقى لجميع إفريقيا)/(جوائز الموسيقى بيج آبل)

أكثر الكلمات الثقافية المتداولة في مصر

1. #art

2. #photography

3. #love

4. #camera

5. #music