قد يضطر مجلس إدارة منصة “تويتر”، موقع التدوينات المصغرة، إلى إعادة النظر مرة أخرى في عرض شراء المنصة الذي قدمه قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، حسبما ذكرت “سي إن بي سي” الأمريكية.

وقالت “سي إن بي سي” إن ماسك قدم عرضا لشراء تويتر بقيمة 46.5 مليار دولار.

ونسبت الشبكة لمصدر مطلع قوله إن مجلس إدارة “تويتر” يبحث عن عروض أخرى لاسيما بعد إعلان المنصة أحدث نتائجها المالية الخميس المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس ” تسلا” الأمريكية أنه جمع 46.5 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في الشركة، وفقًا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتقدم ماسك بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في “تويتر”، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضًا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارًا جمعها من مصادر أخرى.

كان ماسك، قد أعلن في الأسبوع الماضي جمع 5ر46 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة تويتر، وفقا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويعتزم ماسك التقدم بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في تويتر، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارا جمعها من مصادر أخرى.

كان ماسك، الذي يستخدم تويتر بغزارة وتسببت تغريداته من قبل في مشاكل مع السلطات المالية، أعلن الأسبوع الماضي عن عرض لشراء منصة التواصل الاجتماعي ليجعلها شركة خاصة. واقترح سعر شراء يبلغ 20ر54 دولار للسهم، ما يجعل قيمة الشركة، حال كان العرض قبل، تصل إلى 43 مليار دولار.

وكشف ماسك مؤخرا أنه اشترى بالفعل أكثر من 9% من أسهم الشركة، ما يجعله بالفعل أكبر مساهم منفرد في تويتر.