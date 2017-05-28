تويتر تعقد لقاءات حصرية مع المشاهير فى رمضان

تعتزم شركة تويتر إطلاق أول دليل تليفزيونى فى رمضان وهو يتيح لمشاهدى التليفزيون بعث رسائل مباشرة إلى بوابة الأخبار الترفيهية العربية @FilFan التى تعرض تلقائيًا مجموعة متنوعة من فئات الأخبار لتختار منها وهي: «قنوات، مسلسلات، برامج تليفزيونية، يعرض الآن.» وما أن يختار المستخدم أيًا منها فإنه يتلقى تلقائيا رسالة تتضمن قائمة بالمسلسلات، وقنوات التليفزيون، ومواعيدها، فضلاً عن خلاصة يومية للمسلسلات المفضلة لديه بناء على اختياراته.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد تويتر لقاءات لحوارات حصرية مع المشاهير والخبراء فى مجالات الترفيه والثقافة والدين والصحة، وتمنح الجمهور فرصة للمشاركة فى محادثة فيديو حية عن المواضيع التى يهتمون بها أكثر.

ومن النشاطات الأخرى التى تقدمها تويتر فى رمضان، أول عروض فيديو حية بزاوية 360 درجة يبثها على تويتر مجموعة من قنوات التلفاز لتجسيد روح رمضان من خلال تجربة شاملة، فسواء كان الناس يشاهدون البث الحى أو الحلقات المسجلة، سيتمكن الجمهور من التنقل عبر أجهزتهم أو تمرير أصابعهم على تغريدات الفيديو لاستكشاف كل زاوية من الموقع المشارك به على تويتر.

كما طالبت الشركة اليوم من مستخدميها الاستعانة بمجموعة من الوسوم عند كتابة التغريدات الخاصة بشهر رمضان حتى يتسنى ظهور هلال القمر

· #Ramadan

· #رمضان

· #رمضان_كريم

· #رمضان_مبارك

Ramadan_Emoji-Promo_Final.gif

ويجسد الرمز التعبيرى الثانى الذى تطلقه تويتر هذا العام بركة الإفطار من خلال تصويره التمر مع كأس من اللبن، استخدم أيا من الوسوم التالية فى تغريداتك لإظهار الرمز التعبيرى بجوار هذه العبارات

· # إفطاراً_شهياً

· #إفطار_رمضان

· #إفطار

· #فطور_رمضان

· #فطور

· #Iftar_Ramadan

· #Iftar

أما الرمز التعبيرى الثالث فهو فانوس تقليدى يجسد ثقافة الشهر الكريم. ويظهر هذا الرمز التعبيرى عند استخدام أى من الوسوم التالية:

· # فانوس

· #فانوس_رمضان

· #فوانيس_رمضان

· #فوانيس

· #Ramadan_lanterns

· #Ramadan_lantern

Ramadan_LanternsandDates_Emoji-Promo_Final.gif

ويستطيع أى شخص على موقع بيرسكوب استخدام أى من الوسوم التالية فى عنوان البث خلال #رمضان، فإذا نقر المشاهدون على الفيديو تعبيرًا عن الإعجاب، تتحول القلوب إلى أهلة طوال فترة الشهر المبارك:

Ramadan_Emoji Promo_Periscope.gif

· #Ramadan

· # رمضان

· # رمضان_كريم

· # رمضان_مبارك