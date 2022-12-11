تويتر تطلق غدا خدمة «تويتر بلو» مقابل 8 دولارات شهريا

تطلق “تويتر” خدمة “تويتر بلو” مجدداً غداً الإثنين مقابل 8 دولارات شهرياً من خلال صفحة الإنترنت، وقالت الشركة عبر سلسلة من التغريدات أمس السبت إنَّ مستخدمي “أيفون” نظام التشغيل “آي أو إس” (iOS) كذلك سيحصلون على ميزات مخصصة للمشتركين بالخدمة فقط مقابل 11 دولاراً شهرياً والتي تتضمّن علامة التوثيق الزرقاء للحسابات.

خدمة “تويتر بلو”

من المقرر أن تستبدل الشركة العلامة “الرسمية” بأخرى باللون الذهبي لتوثيق الشركات، ثم في وقت لاحق من الأسبوع بعلامة رمادية لحسابات الحكومات والجهات متعددة الأطراف.

من بين الميزات الأخرى التي ستحصل عليها كمشترك في الخدمة مدفوعة الأجر؛ هناك إمكانية تعديل التغريدة، وتحميل مقاطع فيديو على الموقع بدقة “1080 بكسل”، وكذلك خاصية القارئ وعلامة التوثيق الزرقاء بعد التحقق من حسابك، وفق تغريدات الشركة.

كذلك، سيتمكّن المشتركون برسوم من تغيير طريقة تعاملهم وعرض الاسم وصورة الحساب، لكن إذا فعلوا ذلك؛ سيخسرون مؤقتاً علامة التوثيق الزرقاء حتى يتم التحقق من الحساب مرة أخرى.