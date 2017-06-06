تويتر تطرح تطبيقًا لدليل التليفزيون فى رمضان‎

أطلقت تويتر أول “بوت” (bot) لدليل التليفزيون فى رمضان، عبر بوابة أخبار الترفيه العربية FilFan@.

الـ “بوت” عبارة عن تطبيق ذكي يتيح خاصية الرد التلقائى على أوامر معينة عبر الإنترنت، تتيح الميزة التلقائية الجديدة فرصة لمعرفة مواعيد أكثر من 60 مسلسلا و 100 برنامج من 30 قناة فى رمضان.

إليكم دليل خطوة بخطوة حول كيفية استخدام الـ”بوت” على تويتر:

1- عند زيارة حساب FilFan@ اضغط على اختيار “Send a private message” (إرسال رسالة خاصة) فى التغريدة المثبتة أو يمكنك الضغط على اختيار إرسال رسالة فى الجزء الأيسر من الشاشة.

2- بمجرد النقر على اختيار”Send a private message”، سيمنحك البوت فئات إختيار عديدة: ‘القنوات’، ‘المسلسلات’، ‘البرامج التليفزيونية’، ‘إدارة اشتراكاتي’ و ‘يعرض الآن’. إدارة الاشتراكات خاصية رائعة تتيح للمشاهد الحصول على ملخص يومى لمسلسله المفضل.

3- فى هذا المثال، إذا اخترنا فئة “مسلسلات”، سيعرض البوت تصنيفات مسلسلات رمضان 2017.



4- إذا اخترنا فئة “الدراما”، ستظهر قائمة بجميع المسلسلات الدرامية التى تتيح الفرصة لاختيار المسلسل الذى تريدون مشاهدته عن طريق الرد على البوت برقم المسلسل من القائمة.



5- فى هذا المثال اخترنا مسلسل “لا تطفئ الشمس”، وهو رقم 31. يستجيب البوت بعد ذلك بإظهار خيارات متعددة وهى أوقات عرض المسلسل، نبذة عن المسلسل، معلومات عن طاقم العمل، مع إتاحة الفرصة للاشتراك فى خاصية يومية تعطيك موجز لحلقات المسلسل.

6- عند اختيار “طاقم العمل” على سبيل المثال، ستحصل على قائمة بأسماء الممثلين فى المسلسل، بالإضافة الى روابط إلى حساباتهم الخاصة على تويتر.