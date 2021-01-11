تويتر تخسر 5 مليارات دولار بيوم واحد لهبوط أسهمها 12% بسبب ترامب

هبطت أسعار أسهم شركة تويتر 12 % بختام التعاملات اليوم الاثنين ببورصة نيويورك بأكبر انخفاض بين شركات التواصل الاجتماعى.

تكبدت شركة تويتر الأمريكية لتغريدات التواصل الاجتماعى لأكبر خسارة فى يوم واحد فقط بعد أن فقدت أكثر من 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين 11 يناير لتتفوق على خسائر أى شركة منافسة أخرى بعد قرار تعليق حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يحظى بمتابعة واسعة تعليقا نهائيا والذي يتابعه حوالى 88 مليون شخص بسبب المخاوف من وقوع المزيد من العنف بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأميركي يوم الأربعاء الماضى.

وهبطت أسعار أسهم شركة تويتر 12 % بختام التعاملات اليوم الاثنين ببورصة نيويورك فى أكبر انخفاض بين شركات التواصل الاجتماعى.

وذكرت شبكة CNBC أن حذف تويتر لحساب الرئيس الأمريكى أثار المخاوف بأوساط المستثمرين بخصوص تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في المستقبل.

وكانت شركة تويتر قالت يوم الجمعة إنها قررت تعليق حساب ترامب بسبب خطر اندلاع عنف أكثر بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.

لكن القرار الذى أصدرته الشركة الأمريكية ضد ترامب أثار انتقادات من بعض الجمهوريين بدعوى انتهاك حق الرئيس في حرية التعبير.

ويرى تيري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي إن أحداث الأسبوع الماضي العنيفة ستؤذن على الأرجح بعصر جديد من السيطرة الرسمية المتشددة.

وثارت مخاوف المستثمرين من أن تصبح تويتر أكثر انكشافا على مخاطر أي مسعى تنظيمي مقارنة مع فيسبوك وجوجل ويوتيوب.

سهم تويتر يهبط 12% بسبب حذف ترامب

وفرضت فيسبوك وغيرها حظرا مماثلا على ترامب، لكن تراجع سهم تويتر 12% تجاوز بكثير خسائر أسهم أي من الشركات المنافسة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن شرطة سان فرانسيسكو تتأهب لاحتجاج محتمل لأنصار ترامب الذى خسر الانتخابات خارج مقر الشركة اليوم.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في بيان إنها “على علم بمظاهرة محتملة” وإنه سيكون لديها “موارد كافية للتعامل معها”.

وكانت أسعار أسهم الشركة انخفضت حوالى 10% خلال التعاملات الهزيلة الجارية قبل فتح البورصات الأمريكية بأول يوم عمل هذا الأسبوع.

كما هبطت أسعار الشركة الأمريكية المدرجة فى بورصة فرانكفورت الألمانية خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بحوالى 8%.

وجاءت خسائر تويتر بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ ختام تعاملات مساء يوم الجمعة الماضى.

وتراجعت أسعار أسهم تويتر بعد أن أكدت الشركة استبعاد ترامب وأنه سيخضع للقواعد المطبقة على أى مستخدم عادي لتويتر.

وتضع تويتر تحذيرا يقول “الصالح العام” ببعض التغريدات التي تخرق قواعدها والصادرة عن زعماء العالم والتي كانت ستحذف لولا ذلك.

تخفي عادة الشركة الأمريكية هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بدلا من الحذف.

وأعلن متحدث باسم تويتر في بيان: “هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب وليس المواطنين الذين تركوا مناصبهم”.

ووضعت الشركة العديد من التحذيرات على حساب ترامب، منذ انتخابات الرئاسة لاحتوائها على مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

وأكد ترامب بالحساب الرسمي :”لن يتم إسكاتنا”، وذلك بعد حظرت الشركة حسابه الشخصي نهائيا وأن “تويتر غير معني بحرية التعبير”.

الرئيس الأميركي دونالد يجد نفسه في عزلة بسبب حذفه من مواقع التواصل الاجتماعى

وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في عزلة بعد سلسلة من التطورات الدراماتيكية التي رافقت الاعتداء على مبنى الكابيتول.

أكملت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك الضغط ليفقد ترامب منبره المفضل تويتر نهائيا بعد أن انفض عنه بعض أبرز معاونيه.

وكانت تويتر أخفت أحد منشورات ترامب تحت تحذير “الصالح العام” في مايو الماضى عندما خالف الرئيس قواعد الشركة بتمجيد العنف.

لن تعفى فيسبوك بموجب سياساتها منشورات ترامب من مراجعة طرف ثالث من شركاء تقصي الحقائق عندما يتولي بايدن مهام الرئاسة.