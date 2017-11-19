توني ماهر يقف أمام هاني سلامة في فوق السحاب رمضان 2018

أحمد حمدي: تعاقد الفنان الشاب توني ماهر على المشاركة في مسلسل "فوق السحاب" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2018 بطولة النجم هاني سلامة وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز واستطاع توني أن يلفت الانظار إليه من خلال مشاركته ببرنامج " SNL بالعربي"، وشارك رمضان الماضي في مسلسل " الحساب يج

أحمد حمدي:

تعاقد الفنان الشاب توني ماهر على المشاركة في مسلسل “فوق السحاب” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2018 بطولة النجم هاني سلامة وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز واستطاع توني أن يلفت الانظار إليه من خلال مشاركته ببرنامج ” SNL بالعربي”، وشارك رمضان الماضي في مسلسل ” الحساب يجمع” مع يسرا ومسلسل “ريح المدام” بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر.

وأكد المخرج رؤوف عبد العزيز في تصريحات صحفية حرصه على الدفع بوجوه جديدة ونجوم شباب وإعطائهم فرصة في الظهور بشكل جديد ومختلف على الجمهور خاصة إذا كانت تملك موهبة رائعة مشيرا إلي أن يراهن بقوة على الفنان الشاب توني ماهر وأنه سيصبح واحد من نجوم المستقبل خلال السنوات القادمة.

يشار إلى أن مسلسل “فوق السحاب” من بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر ومنى عبد الغني وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز.