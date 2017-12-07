توني إلوميلو : توفير بيئة اقتصادية جديدة دافع لنجاح رواد الأعمال

مدحت إسماعيلطالب توني إلوميلو، رئيس هيرز القابضة ومؤسس توني ألوميلو، بتوفير بيئة مشجعة لنجاح شباب رواد الأعمال، مؤكدًا أن نجاح هذه الفئة من الشباب هو نهوض لقارة إفريقيا، خاصة أن القارة بها الموارد المناسبة لخدمة شباب رواد الأعمال. وأوضح، خلال كلمته فى جلسة رواد المشاريع بم

مدحت إسماعيل





طالب توني إلوميلو، رئيس هيرز القابضة ومؤسس توني ألوميلو، بتوفير بيئة مشجعة لنجاح شباب رواد الأعمال، مؤكدًا أن نجاح هذه الفئة من الشباب هو نهوض لقارة إفريقيا، خاصة أن القارة بها الموارد المناسبة لخدمة شباب رواد الأعمال.

وأوضح، خلال كلمته فى جلسة رواد المشاريع بمؤتمر إفريقيا 2017، أن الوظائف تخلق من الشركات الصغيرة، ومن ثم فإن رواد الأعمال هم من يسهمون فى تأسيس تلك الشركات إذا وفر لهم المناخ الاقتصادي الجيد.

وتابع: لدينا نسبة كبيرة من البرامج لدعم النشاط الزراعي، إذ يضم ذلك القطاع عمالًا وأسواقًا واعدة، ومن ثم فإن هناك عالمًا رقميًّا ينتظر شباب رواد الأعمال.

إلوميلو هو خبير اقتصادي، ويعد أحد رواد التدريب الاقتصادي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هيرز القابضة المحدودة، وهي شركة استثمارية إفريقية تعمل فى مجال الطاقة والنفط والغاز والخدمات المالية والضيافة والعقارات والرعاية الصحية، لها فروع فى 20 بلدًا إفريقيًّا.

يذكر أن توني مؤسس “توني إلو ميلو”، فى عام 2010، باعتباره أحد المساهمين الكبار في ريادة الأعمال فريقيا، وخصصت المؤسسة 100 مليون دولار في برنامج مدته 10 سنوات لتمويل وتوجيه وتدريب 10000 من رجال الأعمال الأفارقة.

وهو عضو في العديد من مجالس القطاعين العام والجتماعي، بما في ذلك المجلس الاستشاري العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع (SE4ALL)، ومنتدى شركاء مجموعة رأس المال الخاص التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويشارك في رئاسة الأمن الغذائي العالمي لمعهد آسبن فريق العمل. توني يعمل في المجلس الاستشاري الدولي في واشنطن العاصمة مقرها مركز التفكير مركز ويلسون، وعضو في المجلس الاستشاري العالمي لمركز مدرسة هارفارد كينيدي للقيادات العامة. وهو أيضًا عضو في منتدى رؤساء المنتدى الاقتصادي العالمي.