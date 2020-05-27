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تونس : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع

وسجلت في تونس حتى الآن 1051 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 929 حالة شفاء و48 حالة وفاة (دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الماضي) و74 حالة نشطة.
المال - خاص 3:57 م, الأربعاء, 27 مايو 20 3:57 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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أعلنت السلطات الصحية التونسية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لا تزال عند مستوى الصفر لليوم الرابع على التوالى.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ حول الوضع الوبائي اليومي إجراء 637 تحليلا مختبريا أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن خمسة تحاليل جاءت إيجابية غير أنها تعود إلى أشخاص قد تم تشخيص إصابتهم في السابق، وهم لا يزالون حاملين للفيروس.

وسجلت في تونس حتى الآن 1051 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 929 حالة شفاء و48 حالة وفاة (دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الماضي) و74 حالة نشطة.

وأجري في البلاد حتى الآن 49113 تحليلا مخبريا للكشف عن حالات الإصابة بكورونا.

وتم الكشف عن آخر إصابات بكورونا في تونس الأحد الماضي، وأعلنت السلطات عن هذه الإصابات في اليوم اللاحق الاثنين.

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بقلم المال - خاص

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