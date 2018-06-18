تونس في امتحان صعب أمام إنجلترا.. وبلجيكا تختبر قدرتها الهجومية أمام بنما

المجموعة السادسة.. مواجهة متكافئة بين السويد وكوريا الجنوبية علي المصري: يدشن المنتخب التونسي مشواره الصعب بآمال كبيرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، بمواجهة نظيره الإنجليزي، اليوم الاثنين على ملعب "فولجوجراد أرينا" في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة. ولم ترحم القرعة "نسور قرطاج" و

المجموعة السادسة.. مواجهة متكافئة بين السويد وكوريا الجنوبية



علي المصري:

يدشن المنتخب التونسي مشواره الصعب بآمال كبيرة في نهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، بمواجهة نظيره الإنجليزي، اليوم الاثنين على ملعب “فولجوجراد أرينا” في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

ولم ترحم القرعة “نسور قرطاج” وأوقعتهم في مجموعة تضم إلى جانب إنجلترا، المنتخب البلجيكي الموهوب المرشح بقوة للذهاب بعيداً في المونديال، كما أن جدول المباريات لم يصب في صالح منتخب تونس كونه سيلاقيهما في الجولة المقبلة قبل مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام بنما التي تشارك للمرة الأولى.

وهي المرة الثانية التي تقع فيها تونس في مجموعة واحدة مع إنجلترا أو بلجيكا في المونديال، حيث ألتقي نسور قرطاج مع اﻷسود الثلاثة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال 1998، وكان الفوز حليف الإنجليز بهدفين نظيفين، فيما واجهت تونس بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال 2002، وتعادلاً 1-1.

وسيكون المنتخب التونسي تحت ضغط تحقيق فوزه الثاني في مشاركته الخامسة في المونديال، إذ يعود فوزه الأول واليتيم إلى مشاركته الأولى عام 1978 عندما بات اول منتخب عربي وأفريقي يفوز في مباراة بالنهائيات بتغلبه على المكسيك 3-1.

وتحمل تونس آمال جماهيرها والمشجعين العرب لحصد أول نقطة على الأقل في النسخة الـ 21 من المونديال، بعد سقوط الممثلين العرب الثلاثة الآخرين في الاختبار الأول “السعودية أمام البلد المضيف صفر-5، ومصر والمغرب أمام أوروجواي وإيران علي التوالي بنتيجة واحدة صفر-1”.

واستعد المنتخب التونسي بتعادلين مع البرتغال وتركيا بنتيجة واحدة 2-2، وخسارة بشق النفس أمام إسبانيا صفر-1. وركز مدربه نبيل معلول على تخفيف الضغوط عن لاعبيه ليكونوا في أفضل حال قبل المباريات الرسمية.

وتشارك تونس للمرة الاولى منذ 2006 والخامسة بعد 1978 و1998 و2002 وحقق فوزا وحيدا و4 تعادلات و7 هزائم، وهي تطمح لتكرار إنجاز المغرب في 1986، والجزائر في 2014 ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.

وكان أسود الاطلس أول من حقق ذلك عربيا وقاريا عام 1986، تلته الجزائر في البرازيل 2014، وخرج المنتخبان بشكل مشرف على يد ألمانيا، حيث خسرت المغرب صفر-1 الدقيقة 87، والجزائر 1-2 بعد وقت أضافي.

وتلقت تونس ضربتين موجعتين قبل المونديال باصابة قائدها وهدافها وصانع ألعابها والدحيل القطري يوسف المساكني والمهاجم طه ياسين الخنيسي.

ويملك معلول أكثر من سلاح في الهجوم، أبرزهم مهاجم رين الفرنسي وهبي الخزري الذي يعلق عليه التونسيون أملا كبيرا بعد تألقه اللافت مع فريقه الذي انضم اليه مطلع العام الحالي على سبيل الاعارة من سندرلاند الإنجليزي، حيث سجل 9 أهداف في 24 مباراة.

وسيكون المنتخب التونسي أمام صعوبة مضاعفة ضد إنجلترا الساعية الى حسم التأهل قبل القمة المرتقبة أمام بلجيكا في الجولة الثالثة والأخيرة، ويأمل منتخب الأسود الثلاثة في محو خيبات البطولات الكبيرة، والتي لم يحقق فيها سوى اللقب اليتيم في مونديال 1966 على أرضه.

وباستثناء تلك النسخة، لم يتخط المنتخب عتبة الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى، حيث حل رابعا في مونديال إيطاليا 1990، وجاء ثالثا في أمم أوروبا 1968 في إيطاليا أيضا، و1996 على أرضها.

وستكون المهمة الثقيلة على عاتق لاعبي المنتخب وخصوصا قائده هداف توتنهام هاري كين، الذي كان هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين علي التوالي قبل أن يفقد ذلك لصالح الدولي المصري محمد صلاح في الموسم المنصرم، وسجل كين41 هدفا في مختلف المسابقات في موسم 2017-2018، وأنهى كين عام 2017 مع 56 هدفا، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو،

وتحتاج إنجلترا إلى رد الاعتبار بعد فشلها في التأهل لأمم أوروبا 2008، والخروج من ثمن نهائي 2016، والدور الاول لمونديال 2014 دون فوز، ونسيان العهد المقتضب لمدربها السابق سام ألاردايس الذي قضي 67 يوما فقط في قيادة المنتخب الذي تركه على خلفية فضيحة في 2016 بعد تصويره سرا يوجه انتقادات للاتحاد ويقدم نصائح حول كيفية التهرب من قوانين الانتقالات.

وضمن المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب البلجيكي الذي تعج صفوفه بالنجوم إلى تأكيد مكانته بين المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، من بوابة الوافدة الجديدة بنما.

وبعدما عجزوا عن تقديم أداء يلاقي التوقعات في مشاركتيهما الأخيرتين بمونديال البرازيل 2014 وأمم أوروبا فرنسا 2016، حيث أنتهى مشوارهم عند ربع النهائي، يأمل الشياطين الحمر رد الاعتبار في المونديال الروسي.

ويؤمل أن يقدم الجيل الذهبي للمنتخب الكثير بقيادة نجوم مثل كيفن دي بروين وإدين هازارد وروميلو لوكاكو، بإشراف المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ومساعديه النجم الفرنسي السابق تييري هنري والإنجليزي جرايم جونز.

وإذا كان خروج بلجيكا من ربع نهائي مونديال 2014 على يد الأرجنتين بهدف لجونزالو هيجواين مقبولاً لاسيما أن الفريق كان شاباً في حينها، فإن الخروج على يد ويلز بنتيجة 1-3 في ربع نهائي أمم أوروبا 2016 شكل صدمة عجلت في رحيل المدرب مارك فيلموتس.

وبلغت بلجيكا مونديال 2018 بتسع انتصارات وتعادل، في عشر مباريات في التصفيات الأوروبية، لكن الشكوك قائمة حول قدرة المدرب الجديد على أن يخرج من هذا المنتخب الموهوب، أفضل ما لديه.

وأثار قرار مارتينيز باستبعاد أحد أعمدة المنتخب، صانع ألعاب روما الإيطالي رادجا ناينجولان، موجة استياء لدى المشجعين. ورغم الاستبعاد الذي برره المدرب بـ “خيارات بدوافع تكتيكية بحتة”، ودفع اللاعب إلى الاعتزال دولياً، يدخل البلجيكيون مباراتهم الأولى في روسيا على خلفية نتائج ايجابية في برنامجهم التحضيري الذي اختتم بفوز على كوستاريكا 4-1.

ومنذ انتهاء التصفيات التي وضعت بلجيكا في النهائيات للمرة الثالثة عشرة، وكانت أفضل نتيجة في المونديال حلولها رابعة عام 1986، خاض رجال مارتينيز جميع مبارياتهم التحضيرية ضد منتخبات مشاركة في المونديال، ففازوا على اليابان 1-صفر، والسعودية 4-صفر، ومصر 3-صفر، وكوستاريكا 4-1، وتعادلوا مع المكسيك 3-3، والبرتغال صفر-صفر.

ويتوقع ألا تواجه بلجيكا صعوبة في حجز إحدى بطاقتي المجموعة إلى الدور ثمن النهائي على الأقل، إلا أن مارتينيز يرغب ألا يستبق لاعبوه أنفسهم.

وتأمل بلجيكا في الوصول لمباراة إنجلترا في الجولة الأخيرة على ملعب كالينينجراد ستاديوم يوم 28 يونيو، وقد ضمنت بطاقة ثمن النهائي.

وستكون المباراة ضد الإنجليز مرتقبة، ليس بسبب مكانة الأسود الثلاثة وحسب، بل بسبب الروابط الإنجليزية للبلجيكيين وحتى طاقمهم التدريبي.



ويشارك معظم لاعبي الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز أو سبق لهم أن مروا به، والأمر ذاته ينطبق على مارتينيز، مدرب ويجان وسوانزي سيتي وإيفرتون السابق، وأسطورة أرسنال تييري هنري والمساعد الآخر الإنجليزي جونز.

وفي المعسكر المقابل الذي يضم لاعبين محترفين في بلجيكا بشخص لاعبي وسط جنت ريكاردو أفيلا وخوسيه لويس رودريجيز، كانت أولويات المدرب الكولومبي هيرنان داريو جوميز واضحة قبل المواجهة التاريخية الأولى لبلاده في كأس العالم.

وسيحظى لاعبو بنما اليوم الاثنين، في سوتشي بمؤازرة رئيس البلاد خوان كارلوس فاريلا، الذي سيحضر في ملعب “فيشت الأوليمبي” إلى جانب أسطورة البلاد في لعبة البايسبول، النجم السابق لفريق نيويورك يانكيز الأمريكي ماريانو ريفيرا.

يدخل المنتخبان السويدي والكوري الجنوبي النسخة الحالية من المونديال، وعينهما على تحقيق فوز أول مهم عندما يلتقيان اليوم الاثنين، لحساب المرحلة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

يلعب المنتخبان ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخب ألمانيا “حامل اللقب” وصاحب الخبرات الطويلة منتخب المكسيك، الذي حقق مفاجأة أمس اﻷحد بالفوز علي الماكينات اﻷلمانية بهدف نظيف.

تعود السويد للظهور في كأس العالم للمرة الثانية عشرة في تاريخها، بعد غياب دام 12 عاماً أي منذ مونديال ألمانيا 2006، لكنها تأتي إلى روسيا من دون نجمها الأول زلاتان إبراهيموفيتش المعتزل دولياً.

اعتزال زلاتان لم يمنع السويد من بلوغ المونديال على حساب إيطاليا بالتفوق عليها في الملحق الأوروبي بفضل مجموعة متلاحمة من اللاعبين الطامحين إلى تقديم مستويات جيدة في النسخة الحادية والعشرين من المونديال.

من جهتها تطمح كوريا الجنوبية إلى الظهور بشكل أفضل من مونديال 2014 حين غادرت من الدور الأول بنقطة يتيمة من ثلاث مباريات.

وتلتقي السويد وكوريا الجنوبية للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، وكانت أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في دورة الألعاب الأوليمبية 1984، وأنتهت بفوز السويديين 12-صفر، وتواجه المنتخبان ثلاث مرات ودياً، فازت السويد بواحدة وأنتهت مباراتين بالتعادل.

