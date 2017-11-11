تونس في المونديال رغم تعادلها مع ليبيا

ملتحقا بركب المتأهلين عن إفريقيا لمونديال روسيا 2018 علي المصري حقق المنتخب التونسي هدفه، وبلغ نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، مساء اليوم السبت وذلك بعد تعادله السلبي بدون أهداف، مع ضيفه المنتخب الليبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "رادس" بحضور جماهيري كبير. وهذا هو التأ

ملتحقا بركب المتأهلين عن إفريقيا لمونديال روسيا 2018



علي المصري

حقق المنتخب التونسي هدفه، وبلغ نهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، مساء اليوم السبت وذلك بعد تعادله السلبي بدون أهداف، مع ضيفه المنتخب الليبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب “رادس” بحضور جماهيري كبير.

وهذا هو التأهل الخامس للمنتخب التونسي الذي شارك في العرس العالمي في سنوات 1978، 1998، 2002 و2006، بعدما رفع نسور قرطاج، رصيدهم إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متقدمين على الكونجو الديموقراطية بالمركز الثاني بـ13 نقطة بعد فوزه على غينيا (3-1) في المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة.

استهل المنتخب التونسي الأحداث بهجوم ضاغط بغية هز الشباك بوقت مبكر، تعددت المحاولات من كافة الخيارات، سواء بالاختراق من الأطراف أو العمق أو التسديدات من خارج المنطقة، لكن ما عاب على هجوم “نسور قرطاج” اللمسة الأخيرة التي غاب عنها التركيز، فجاءت تسديدات المساكني والشعلاني والخزري إما عند الحارس نشنوش أو خارج إطار المرمى.

وما صعب من مهام الهجوم التونسي الكثافة الدفاعية التي اعتمد عليها المنتخب الليبي الذي أراد حماية مرماه قبل التفكير بالخروج بهجمات مرتدة ومحاولات لم تقلق الحارس أيمن المثلوثي.

في الشوط الثاني، عاد التونسيون لممارسة نفس “السيناريو” حيث فرضوا أفضليتهم وواصلوا ضغطهم باتجاه المرمى الليبي، وبسبب الكثافة الدفاعية حول منطقة الجزاء، ظل خيار التسديدات هو الحل الأكثر نجاعة “للنسور” فسدد يوسف المساكني كرة قوية تطاو للها الحارس نشنوش وأخرجها للركنية.

وبعد دقائق عاد الشعلاني ليطلق كرة لاهبة من خارج المنطقة تواصل معها تألق نشنوش الذي طار في الهواء ليخرجها من تحت العارضة لحساب ركنية جديدة.