وقعت تونس اليوم (الأربعاء) اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، سيُخصص لتغطية حاجيات ميزانية الدولة التونسية.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان نشره اليوم في صفحته الرسمية على الانترنت إن اتفاقية هذا القرض وقعها اليوم مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وجورج إيلومبي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

وأضاف أن هذا القرض “يندرج في إطار تعبئة الموارد الخارجية المضمنة صلب ميزانية الدولة لسنة 2022”.

وأوضح أنه سيتم تسديد هذا القرض على 7 سنوات بينها سنتان كمهلة وبنسبة فائدة 5.76 % سنويا.

يُشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم دول إفريقيا، وهو مكلف بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها، وقد تأسس في 30 سبتمبر من العام 1994 في القاهرة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.