تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة إفريقيا لليد للمرة العاشرة

علي المصريتوج منتخب تونس ببطولة أفريقيا لكرة اليد، عقب فوزه علي منتخب مصر، بنتيجة 26_24، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، علي صالة قصر الرياضة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في نهائي النسخة الثالثة والعشرون من بطولة أفريقيا لكرة اليد.انتهي الشوط الأول بتقدم مصر 15_13، قبل أن تساهم اﻹدارة الفنية ل

علي المصري

توج منتخب تونس ببطولة أفريقيا لكرة اليد، عقب فوزه علي منتخب مصر، بنتيجة 26_24، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، علي صالة قصر الرياضة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في نهائي النسخة الثالثة والعشرون من بطولة أفريقيا لكرة اليد.

انتهي الشوط الأول بتقدم مصر 15_13، قبل أن تساهم اﻹدارة الفنية لمروان رجب المدير الفني للفراعنة، في قلب النتيجة بالشوط الثاني، وفشل في مجاراة تفوق جيرونا نظيره في منتخب تونس.

وثأر منتخب تونس لهزيمته انتزاع لقب البطولة من مصر، والثأر لهزيمته فى نهائى النسخة الماضية التى احتضنتها مصر، ليحصد لقبه العاشر في البطولة اﻷفريقية.

وفشل منتخب مصر في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالى، بعدما فعلها عامى 1991 و1992، ومنذ ذلك التاريخ، لم ينجح المصريين فى الحصول على اللقب الإفريقى مرتين متتاليتين

ولم ينجح منتخب مصر في الحصول على اللقب السابع فى تاريخه، والثانى على التوالى بعدما توج باللقب أعوام 1991 ، 1992 ، 2000 ، 2004 ، 2008 ، 2016.

وأخفق منتخب مصر الذى لم يغب عن المشاركة فى البطولة سوى فى أول نسختين من البطولة عامى 1974 ، 1976، في معادلة عدد ألقاب الجزائر التي تأتي في المركز الثاني بسبعة ألقاب، مقابل 6 لمصر، علما بأن منتخب تونس يحتل صدارة ترتيب أكثر منتخبات إفريقيا حصولا على بطولة إفريقيا برصيد 10 ألقاب.

ويملك منتخب تونس الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد، حيث يوجد في رصيده 10 ألقاب لدورات 1974 و1976 و1981 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2012، 2018، فيما خسر نسور قرطاج اللقب 7 مرات في أعوام 1985 و1992 و1996 و2004 و2008 و2014 و2016.

أما المنتخب المصري فيحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المتوجين باللقب، بعد تونس (9) والجزائر (7)، ويوجد في رصيد الفراعنة 6 ألقاب نالها في أعوام: 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016، كما خسر منتخب مصر اللقب في 5 مرات في أعوام 1979 و1987 و1989 و2004 و2010 و2018

وفي بقية لقاءات تحديد المراكز، حصدت أنجولا المركز الثالث في البطولة، والمؤهل لبطولة العالم، عقب تغلبها علي المغرب بنتيجة 29_26، لترافق مصر وتونس للمحفل العالمي الذي سيقام في يناير 2019، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك.

وخطفت جمهورية الكونغو المركز السابع من الكونغو الديمقراطية، بالفوز عليها بنتيجة 24_23، وفازت الجابون صاحبة اﻷرض والجمهور، بالمركز الخامس، بتغلبها علي الجزائر، بنتيجة 24_23، في مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة وأن منتخب محاربي الصحراء، كان من المرشحين للفوز باللقب، ويملك 7 بطولات ﻷفريقيا.