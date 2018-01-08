تونس تقرّ بمقتل شخص في احتجاجات ضد الأسعار

متابعات ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس وسكان أن شخصا لقي حتفه في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة ضد قرارات برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة. وأكدت وكالة الأنباء ما ذكره سكان بأن الشاب قتل في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس. وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص أصيبوا وجرى

متابعات





ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس وسكان أن شخصا لقي حتفه في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة ضد قرارات برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.





وأكدت وكالة الأنباء ما ذكره سكان بأن الشاب قتل في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس.





وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى.





وقال سكان لرويترز إن الاحتجاجات امتدت إلى نحو 10 مدن تونسية.

