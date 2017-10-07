تونس تفوز على غينيا والكونغو تخطف ليبيا.. والحسم فى الجولة الأخيرة

تأجّل حسم بطاقة المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، للجولة الأخيرة، بعدما أمطر منتخب تونس، شِباك مضيفه غينيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب “28 سبتمبر”، بالعاصمة الغينية كوناكرى، بعد خطف منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا ثمينًا من نظيره الليبى، بهدفين مقابل هدف.

تقدمت غينيا بهدف فى الدقيقة 37، عن طريق نابي كيتا، الذى تسلَّم الكرة بمنطقة الجزاء في هفوة دفاعية، ووضع الكرة في الشباك، قبل أن يتعادل يوسف المساكنى لتونس فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن الشوط الأول، بتسديدة من ركلة حرة مباشرة، وضعها ببراعة في الشباك، ليعادل النتيجة لتونس.

وخطف المساكنى الهدف الثانى فى الدقيقة 75، وأضاف محمد أمين بن عمر، الهدف الرابع فى الدقيقة 84، واختتم المساكنى أهداف اللقاء، بهدفه الشخصى الثالث “هاتريك”، وهدف نسور قرطاج الرابع، فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للقاء.

ويعد هذا الفوز هو الأول لنسور قرطاج، على أرض نظيره الغينى، حيث لم يحقق المنتخب التونسى أى نتيجة إيجابية أمام غينيا على أرضها وبين جماهيرها، بعدما خاضا خمسة لقاءات انتهت جميعها بفوز أصحاب الأرض، قبل أن يحقق الفوز فى لقاء اليوم.

وفى المباراة الأخرى التى أقيمت ضمن نفس المجموعة والتوقيت، خطف منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا ثمينًا من مضيفه الليبى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين على ملعب “مصطفى بن جنات” بمدينة المنستير التونسية.

تقدم المنتخب الضيف بهدف فى الدقيقة 50 عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يتعادل المعتصم المصراتى، لأصحاب الأرض والجمهور، فى الدقيقة 69، وبعدها بخمس دقائق فقط خطف ويلفريد موكي هدف الفوز القاتل، الذى أبقى على آمال الكونغو للجولة الأخيرة.

بتلك النتائج اشتعل الصراع على صدارة المجموعة، وتأجّل حسم التأهل لمونديال روسيا للجولة المقبلة، بعد رفع الفوز رصيد تونس للنقطة 13 فى المركز الأول، وزاد رصيد الكونغو الديمقراطية للنقطة العاشرة فى المركز الثانى، فيما ارتفع رصيد المنتخب الغينى للنقطة الرابعة، وتجمَّد رصيد ليبيا عند 3 نقاط، فى قاع المجموعة.

وسيستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الغينى، يوم السادس من نوفمبر المقبل، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، فيما سيحل المنتخب الليبى ضيفًا على المنتخب التونسى، فى الجولة نفسها.

وباتت تونس في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة، لتضمن مشاركاتها في كأس العالم للمرة الخامسة، علمًا بأن نسور قرطاج شاركوا للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم عام 1978، وأصبح أول منتخب عربى وأفريقي يحقق فوز في النهائيات، عندما تغلبت على المكسيك 3-1.