تونس تفتتح كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة أمام الكاميرون

- تستضيفها تونس والسنغال .. بعد إعتذار الكونغو وأنجولا عن التنظيم - مصر تفتتح مشوارها اليوم بملاقاة موزمبيق على المصرى تنطلق اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، فى نسختها التاسعة والعشرون، والتى تستضيفها تونس والسنغال، بعد اعتذار الكونغو، ثم أنجولا عن عدم التنظيم، بمشاركة 16

– تستضيفها تونس والسنغال .. بعد إعتذار الكونغو وأنجولا عن التنظيم

– مصر تفتتح مشوارها اليوم بملاقاة موزمبيق

على المصرى

تنطلق اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، فى نسختها التاسعة والعشرون، والتى تستضيفها تونس والسنغال، بعد اعتذار الكونغو، ثم أنجولا عن عدم التنظيم، بمشاركة 16 منتخبا، قسمت على أربع مجموعات،

وتستضيف تونس، منافسات المجموعتين الأولى والتى تضم نيجيريا والكونغو الديمقراطية ومالى وكوت ديفوار، والثالثة التى تتكون من تونس وغينيا ورواندا والكاميرون.

بينما تقام مباريات المجموعتين الثانية والتى تضم أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطي والمغرب وأوغندا، والرابعة التى تتكون من السنغال وموزمبيق ومصر وجنوب أفريقيا، في السنغال، ثم تستكمل بقية أدوار البطولة في تونس.

ويتوقع أن يشتد الصراع على اللقب بين القوى التقليدية للعبة في القارة السمراء، بين منتخبات نيجيريا “حامل اللقب”، وأنجولا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج “11 مرة”، وساحل العاج، ومصر، وتونس، والسنغال.

ويبدأ منتخب نيجيريا “حامل اللقب”، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ساحل العاج، بينما تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تونس.

وبعد حفل الافتتاح في تونس، سيلتقي المنتخب صاحب الأرض والجمهور مع الكاميرون، بينما تواجه غينيا منتخب رواندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، سيواجه منتخب أنجولا وصيف البطل، نظيره الأوغندي بينما يلتقي منتخب المغرب مع جمهورية أفريقيا الوسطى في دكار عاصمة السنغال.

ويفتتح منتخب مصر الساعي للعودة للواجهة القارية، بعد تتويجه بلقبه الخامس آخر مرة عام 1983، مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق، بينما تلتقي السنغال مع جنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة.

وتضم قائمة مصر 12 لاعبا ، بالإضافة إلى 4 أفراد بالجهاز الفنى بقيادة عمرو أبو الخير، واللاعبون هم: رامى جنيدى وإبراهيم الجمال ويوسف شوشة وسامح رميح ومعتز عكاشة ومهند الصباغ وعمرو الجندى وهيثم حلمى ومصطفى مكاوى وأحمد السلعاوى ورامى إبراهيم وأحمد سامى.

ويغيب عن منتخب مصر ومنتخبات البطولة، جميع المحترفين فى أوروبا ودورى الجامعات الأمريكية، بسبب بدء الدراسة، والقانون الذى لا يسمح لهم بالمشاركة فى هذا التوقيت، ولن يتواجد مع الفراعنة عاصم مرعى المحترف فى أوروبا، حيث ينضم للمنتخب فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم نوفمبر المقبل، كما يغيب عمر طارق لخضوعه لعملية جراحية.

حقق المنتخب المصري لقب البطولة من قبل 5 مرات مشتركاً مع المنتخب السنغالي في المركز الثاني خلف منتخب أنجولا المتوج باللقب 11 مرة، ولا تؤهل نسخة هذا العام، إلى منافسات كأس العالم 2019 المقرر إقامته بالصين، بسبب تغيير نظام البطولة وزيادة عدد الفرق المتنافسة إلى 32 فريقاً بدلاً من 24.