تونس تعلن عودة الأنشطة الرياضية بدون جماهير

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عودة الأنشطة الرياضية كافة بداية من 8 يونيو الجاري، مع اشتراطها بدون حضور الجماهير.

كما تبدأ تونس، غدا الخميس، المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتمتد هذه الفترة حتى يوم 14 من الشهر الجاري قبل رفع الحجر الصحي بصفة كاملة، على أن يتم اتباع إجراءات صحية تستهدف الأنشطة الرياضية بشكل خاص.

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم كان قد أعلن استئناف مباريات الدوري الممتاز في أغسطس المقبل.

وبدأت فرق الدوري بالفعل بالعودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة.