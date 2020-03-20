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تونس تعلن حظر التنقل بين المدن لمحاصرة فيروس «كورونا»

سجلت 54 حالة إصابة
محمود خاطر 6:00 م, الجمعة, 20 مارس 20 6:00 م, الجمعة, 20 مارس 20

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، حظر التنقل بين المدن الا للضرورة القصوى لمنع تفشي فيروس كورونا .

وأعلنت تونس ، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجول وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية.

وأكد سعيد أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها، وضرورة أن ينظر مجلس الأمن القومي التونسي في قرارات إضافية لمحاصرة «كورونا» والقضاء عليه.

وأشار إلى أنه أمام تفاقم الأرقام المتعلقة بتفشي «كورونا» تبين أنه لا بد من اتخاذ قرارات إضافية لمحاصرته والقضاء عليه.

وأضاف: “سنؤمن المرافق العمومية والخدمات الأساسية للجميع وسنؤمن الأغذية لفئة من التونسيين ممن حياتهم مرتبطة بالعمل اليومي”.

وتابع: “سنتصدى لمن يحاولون الإثراء بتجويع التونسيين والتونسيات و سنلاحقهم قضائيا”.

وقدم الرئيس التونسي شكره للقوات المسلحة والأمن والديوانة وأعوان الطيران وكل الشباب المتطوعين في التصدي للفيروس.

ودعا سعيد المنظمات العالمية والامم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات متناسقة مع قرارات الدول.

وقال إنه لابد من وجود حد أدنى من التنسيق على المستوى العالمي حتى لا يبقى المواطنون عالقين بعد قرار غلق الحدود.

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بقلم محمود خاطر

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