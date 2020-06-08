لايف

تونس تعلن السيطرة على انتشار «كورونا» وتلغي حظر التجول بكل أنحاء البلاد

بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق
المال - خاص 5:49 م, الأثنين, 8 يونيو 20 5:49 م, الأثنين, 8 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع حظر التجول في كامل أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق.

ويأتي ذلك بعد استشارة الرئيس التونسي لكل من رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من تفشي الوباء على صعيد البلاد.

وبمقتضى القرار، تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين “بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وبتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول”.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تونس تعلن حظر التنقل بين المدن لمحاصرة فيروس «كورونا»

محمود خاطر 6:00 م, الجمعة, 20 مارس 20

تونس تعلق إجراءات «اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه» للوقاية من «كورونا»

المال - خاص 3:29 م, الأثنين, 9 مارس 20

وفاة الرئيس التونسي المعزول زين العابدين بن علي في السعودية

المال - خاص 4:35 م, الخميس, 19 سبتمبر 19

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ‎

أحمد صبري 12:25 م, الخميس, 25 يوليو 19

تونس تحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية

أحمد صبري 2:13 م, الجمعة, 5 يوليو 19

توزيع جوائز «أفضل قصص صحفية» في ختام مؤتمر «البيانات العرب»

أحمد عواد 6:05 م, الأثنين, 25 مارس 19