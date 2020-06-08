تونس تعلن السيطرة على انتشار «كورونا» وتلغي حظر التجول بكل أنحاء البلاد

بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع حظر التجول في كامل أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق.

ويأتي ذلك بعد استشارة الرئيس التونسي لكل من رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من تفشي الوباء على صعيد البلاد.

وبمقتضى القرار، تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين “بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وبتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول”.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالي.