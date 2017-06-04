تونس تعلن الحرب على الفساد وتنتدب 500 قاض لدعم القضاء

أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأحد، أن “الحرب ضد الفساد” التي أطلقها لن تتوقف وستستمر، وأن الحملة الأخيرة تلاقي تأييدا ودعما دوليين واسعين، كما لاقت موجة تأييد ودعم كبير من التونسيين، وخرج مئات في مظاهرة دعم للشاهد رغم أن مظاهرات التأييد نادرة الحدوث منذ انتفاضة 2011.

وكانت الحكومة قررت انتداب حوالي 500 قاض جديد أي ما يمثل 20 بالمئة من عدد القضاة الآن سعيا لدعم الجهاز القضائي لمحاربة آفة الفساد المستشرية، والتي قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي إنها تهدد بنسف الانتقال الديمقراطي.

وذكرت وكالة رويترز إنه في نهاية الشهر الماضي اعتقلت تونس 8 من كبار رجال الأعمال ومهربين تتهمهم بالفساد، وصادرت أملاكهم وحساباتهم البنكية في خطوة غير مسبوقة منذ 2011، كما تم مصادرة أموال من رجال الأعمال المعتقلين وستخصص لصندوق التنمية.

وقال الشاهد في مقابلة مع صحيفة الصباح واسعة الانتشار في تونس إن الحرب لن تكون انتقائية وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة، وأنه في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات وتكشر عن أنيابها وإما الفساد أو الدولة.

وأضاف “ما قمنا به ليس رجة إيجابية.. اطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب.. هناك دعم دولي كبير جدا لسياسة مكافحة الفساد، وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء”.

وأعلن أن الجمارك مثلا ستشهد إصلاحات لدعم الشفافية من بينها فرض تعميم منظومة إلكترونية والتخلي نهائيا عن إعداد الفواتير يدويا.

ومكافحة الفساد في الجمارك واحد من أبرز التحديات المهمة التي تواجه حكومة الشاهد.

ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب: إن مكافحة الفساد ستمكن تونس من تحقيق نمو إضافي بنقطتين على الأقل سنويا.