تونس تشترى 100 ألف طن قمح وشعير بقيمة 24 مليون دولار

خالد بدر الدينأعلن تجار أوروبيون أن تونس اشترت حوالى 50 ألف طن من قمح الطحين اللين، و50 ألف طن من الشعير بقيمة إجمالية حوالى 25 مليون دولار في مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الجمعة.ذكرت وكالة رويترز أن شراء القمح تم على شحنتين، حجم الواحدة منهما 25 ألف طن، الأولى بسعر 238.25 دولار

خالد بدر الدين





أعلن تجار أوروبيون أن تونس اشترت حوالى 50 ألف طن من قمح الطحين اللين، و50 ألف طن من الشعير بقيمة إجمالية حوالى 25 مليون دولار في مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الجمعة.

ذكرت وكالة رويترز أن شراء القمح تم على شحنتين، حجم الواحدة منهما 25 ألف طن، الأولى بسعر 238.25 دولار للطن شاملًا تكلفة الشحن من شركة أولام، والثانية بسعر 238.60 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة دريفوس بسعر إجمالى أكثر من 11.9 مليون دولار.

وجرى شراء الشعير أيضًا على شحنتين، حجم الواحدة منهما 25 ألف طن، واحدة بسعر 251.48 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، والأخرى بسعر 252.37 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وبيعت كميات الشعير بالكامل من شركة جلينكور بقيمة إجمالى أكثر من 12.6 مليون دولار.