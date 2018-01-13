تونس تزيد دعم الفقراء ومحدودي الدخل عقب احتجاجات

متابعاتقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسى، إن الحكومة اتخذت إجراءات برفع منحة العائلات المعوزة كما أقرت رفع منحة التقاعد، جاء وفق نبأ عاجل نقله موقع سكاى نيوزوكان مصدر حكومي، قال السبت، إن الحكومة التونسية سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول رد حك

متابعات

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسى، إن الحكومة اتخذت إجراءات برفع منحة العائلات المعوزة كما أقرت رفع منحة التقاعد، جاء وفق نبأ عاجل نقله موقع سكاى نيوز

وكان مصدر حكومي، قال السبت، إن الحكومة التونسية سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز

وأضاف المصدر أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات، التي قتل فيها محتج، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

ووفق الوكالة الفرنسية، تباحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني للوصول إلى مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسبوع، والتي غذتها احتجاجات منددة بغلاء الأسعار وبميزانية 2018 المثيرة للجدل.

وشارك في الاجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين. واستمر الاجتماع نحو ساعتين ولم تعلن في ختامه أية إجراءات ملموسة.

وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ”ثورة الحرية والكرامة” الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد السبت العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت “لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة او خاصة”.

وتضمنت ميزانية 2018، التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات، خصوصا في الأداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد، كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.