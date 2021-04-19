تونس ترفع سعر البنزين بنسبة 5%

رفعت تونس سعر البنزين بنحو 5% ضمن قرار أوسع برفع أسعار الوقود في البلاد.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية إنها قررت رفع سعر لتر البنزين بنحو 100 مليم ليصبح 2095 مليما للتر مقابل 1995 مليما للتر.

كما قررت الوزارة رفع سعر الغازوال العادي بـ 75 مليم للتر ليصبح 1605 مليما للتر عوضا عن 1530 مليما/لتر.

ورفعت سعر الغازوال بدون كبريت بنحو 85 مليما للتر ليصبح 1805 مليمات /لتر عوضا عن 1720 مليما بلتر.

وأكدت الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأكدت أن القرار يأتي تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية.