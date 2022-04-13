تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في 2022

أعلنت وزارة الطاقة التونسية اليوم الأربعاء رفع أسعار البنزين ، في خطوة هي الثالثة من نوعها في 2022.

وقالت الوزارة إنها رفعت أسعار الوقود هذه المرة بنحو 5% في محاولة لكبح العجز في الميزانية.

وأضافت في بيان نقلته رويترز، أن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار.

وقبل يومين، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز التجاري للبلاد اتسع إلى 4.3 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، من 3 مليارات في نفس الفترة من 2021.

وزادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار.

والعجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وقالت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء الماضي إنها أوقفت تصدير الخضروات سعيا للتحكم في الأسعار المرتفعة في السوق المحلية وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلد وارتفاع متنام لمعدلات التضخم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي إنه تقرر إيقاف تصدير الطماطم والفلفل والبصل والبطاطس سعيا لخفض الأسعار.

وتصدر تونس هذه الخضروات أساسا لجارتها ليبيا.

وارتفع التضخم في مارس إلى 7.2% ويرجح محللون أن يواصل ارتفاعه بسبب زيادة حادة في أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحذر سياسيون ونقابات من أن البلاد قد تشهد انفجارا اجتماعيا بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية مع تأكل الطبقة الوسطى في تونس.

وتأمل تونس التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها تجميد الأجور وخفض الدعم.