تونس تثأر من مصر وتتوج بأمم أفريقيا للطائرة

- بثلاثة أشواط نظيفة لتحرز اللقب التاسع فى تاريخهاعلى المصرى: ثأر منتخب تونس للكرة الطائرة، من منتخب مصر، وتغلب عليه بثلاثة أشواط نظيفة، وحقق كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 21، التى أقيمت بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولى، وأنطلقت يوم 22 أكتوبر الجارى، وأختمتت اليوم.و

– بثلاثة أشواط نظيفة لتحرز اللقب التاسع فى تاريخها







على المصرى:

ثأر منتخب تونس للكرة الطائرة، من منتخب مصر، وتغلب عليه بثلاثة أشواط نظيفة، وحقق كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 21، التى أقيمت بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولى، وأنطلقت يوم 22 أكتوبر الجارى، وأختمتت اليوم.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-22، و25-20، و25-15، ليرد منتخب تونس، اعتباره بعد خسارة نهائي نسخة 2015، التى لم تستطع نسور قرطاج حتى انتزاع شوط واحد أمام الفراعنة، وأنتهت بنفس بالنتيجة ذاتها.

وضمن منتخبا مصر وتونس، قبل المباراة النهائية، التأهل إلى مونديال 2018، الذي سيقام في بلغاريا وإيطاليا خلال الفترة من 10 وحتى 30 سبتمبر من العام المقبل، فيما حسم منتخب الكاميرون، بطاقة العبور الثالثة للمونديال، على حساب منتخب الجزائر، حيث تنص اللوائح على صعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكأس العالم.

وفض نسور قرطاج، شراكتهما مع أحفاد الفراعنة، على صدارة الدول الفائزة باللقب، ورفع المنتخب التونسى رصيده فى عدد مرات الفوز بالبطولة، إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد مصر، عن ثمانية ألقاب.

وكسرت تونس هيمنة مصر الطويلة على اللقب، التى سيطر الفراعنة عليه، منذ عام 2005، وأحرزت البطولة 6 مرات متتالية، خلال تلك الفترة، لترفع رصيدها إلى 8 ألقاب، ولم يحرز نسور قرطاج البطولة منذ عام 2003، وخسر تونس 3 مرات أمام مصر في النهائي، خلال فترة الهيمنة المصرية، كما احتلت المركز الثاني خلفها في الترتيب العام في بطولة 2013، التي أقيمت بنظام الدوري.

وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التى سبقت المباراة النهائية، خطف منتخب الكاميرون، الميدالية البرونزية، التى تؤهل الحاصل عليها إلى كأس العالم، بعد تغلبه على منتخب الجزائر، بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل أسود الكاميرون إلى المونديال.