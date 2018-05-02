تونس تتعرف على منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري

رويترزقالت السلطات القضائية التونسية، اليوم الأربعاء، إنها تعرفت على منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أمام منزله في محافظة صفاقس عام 2016.وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مؤتمر صحفي ”تعرفنا على منفذي اغتيال محمد الزواري وهما يحملان الجنسية البوس

رويترز

قالت السلطات القضائية التونسية، اليوم الأربعاء، إنها تعرفت على منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أمام منزله في محافظة صفاقس عام 2016.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مؤتمر صحفي ”تعرفنا على منفذي اغتيال محمد الزواري وهما يحملان الجنسية البوسنية“.

كان الزواري (49 عاما) يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران. وقتل الزواري، الذي أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أنه ينتمي إليها، في سيارته بعدة رصاصات في منطقة العين في صفاقس في ديسمبر عام 2016.

وقال السليطي ”ألقي القبض على أحدهما بكرواتيا في مارس الماضي لكن السلطات البوسنية تدخلت ورفضت تسليمه إلى السلطات التونسية“.

وتابع السليطي ”بعد التعرف على منفذي عملية اغتيال محمد الزواري وقع توجيه إنابات قضائية دولية إلى 7 بلدان وهي البوسنة ومصر وبلجيكا ولبنان والسويد وكوبا“.

وأعلنت حركة حماس أن الزواري انضم إليها قبل 10 سنوات، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله وتوعدت بالرد.