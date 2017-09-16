تونس بطلا لأمم إفريقيا للسلة للمرة الثانية فى تاريخها

على المصرى توج منتخب تونس لكرة السلة، مساء اليوم السبت، بلقب كأس الأمم الإفريقية للعبة، للمرة الثانية فى تاريخه، عقب فوزه على منتخب نيجيريا "حامل اللقب"، بنتيجة 77-65، فى المباراة الختامية للبطولة.وأقيمت البطولة خلال الفترة من 8 سبتمبر الجارى، فى داكار السنغالية ورادس التونسية، واختتمت الي

على المصرى

توج منتخب تونس لكرة السلة، مساء اليوم السبت، بلقب كأس الأمم الإفريقية للعبة، للمرة الثانية فى تاريخه، عقب فوزه على منتخب نيجيريا “حامل اللقب”، بنتيجة 77-65، فى المباراة الختامية للبطولة.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 8 سبتمبر الجارى، فى داكار السنغالية ورادس التونسية، واختتمت اليوم السبت، على صالة “قصر الرياضى” فى رادس.

ورغم فوز النسور الخضراء بالفترة الأولى بنتيجة 14-8، إلا أن نسور قرطاج أنتفضوا، مستفيدين من عاملى الأرض والجمهور، وفازوا بالفترتين الثانية والثالثة بنتيجة 17-10 و27-16 على الترتيب، فيما حسم التعادل بنتيجة 25-25 الفترة الرابعه.

وحرم منتخب تونس نظيره النيجيرى من الفوز باللقب الثانى، عقب الفوز بالنسخة الماضية فى تونس عام 2015، بالبطولة الأولى فى تاريخهم، فيما رفع نسور قرطاج رصيدهم من الفوز بالبطولة للقبين، عقب التتويج بنسخة 2011 بمدغشقر.

وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التى أقيمت على نفس الصالة، لم يستثمر منتخب المغرب فوزه بالفترة الأولى بنتيجة 18-10، ليخسر الثلاث فترات التالية، بنتيجة 21-15، و23-15 و19-14 على الترتيب، ليخطف أسود التيرانجا الميدالية البرونزية، من أسود الأطلسى بنتيجة 73-62.