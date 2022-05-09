تونس: الاستثمارات الأجنبية ترتفع 73% خلال الربع الأول

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية (مؤسسة حكومية)، أن الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 73% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الإحصائية التي نقلتها مساء (الأحد)، وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال الفترة المذكورة بلغت نهاية شهر مارس الماضي 596 مليون دينار (198.66 مليون دولار)، مقابل 344.6 مليون دينار (114.86 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في تونس

وأشارت إلى أن قطاع الخدمات استأثر بهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها فيه في نهاية شهر مارس الماضي 271.7 مليون دينار (90.56 مليون دولار)، مقابل38.5 مليون دينار (12.83 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام 2021.

ومن جهته، استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات أجنبية بقيمة 183 مليون دينار (61 مليون دولار)، مقابل 159.9 مليون دينار (53.3 مليون دولار)، في نهاية شهر مارس 2021، أي بزيادة بنسبة 14.4 %.

وفي المقابل، سجل قطاع الطاقة تراجعا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 4 %، حيث أنه لا يستقطب سوى 137.8 مليون دينار (45.93 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 143.6 مليون دينار (47.86 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2021.

وتتطلع تونس إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإنعاش اقتصادها، حيث تستعد لعقد مؤتمر دولي في 25 مايو الجاري ينتظر أن يشارك فيه نحو 3500 رجل أعمال وخبير من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 100 مندوب لكبرى المؤسسات المالية المانحة في العالم.

وسيتم في هذا المؤتمر الدولي بحسب أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي، بحث الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الإفريقي وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الإفريقية، وأيضا توفير الاستثمارات الضرورية لتمكين تونس من دخول الأسواق الإفريقية.

كما تستعد وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية بدورها لتنظيم “منتدى تونس للاستثمار” في دورته العشرين يومي 23 و24 يونيو المقبل، تحت شعار “تونس: الإصلاحات والقيم التنافسية”، وذلك في إطار التعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في تونس.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.