تونس الأفضل عربيا بالمونديال وتنقذ مصر من لقب الأسوأ

متابعاتاختتمت الدول العربية المشاركة في مونديال روسيا 2018 لقاءاتها الخميس، بمباراة المنتخب التونسي أمام نظيره البنمي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.ووفق ما أودرته سبوتنيك يعتبر منتخب تونس أفضل المنتخبات العربية مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.وخرج نسور قرطاج من البطولة

متابعات

اختتمت الدول العربية المشاركة في مونديال روسيا 2018 لقاءاتها الخميس، بمباراة المنتخب التونسي أمام نظيره البنمي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ووفق ما أودرته سبوتنيك يعتبر منتخب تونس أفضل المنتخبات العربية مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وخرج نسور قرطاج من البطولة بفوز وحيد حققه على نظيره البنمي بهدفين لهدف، اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهو الثاني له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد الأول على المكسيك (3-0)، في مونديال الأرجنتين 1978.

وحصد منتخب تونس ثلاث نقاط في البطولة بعد هذا الانتصار، مقابل خسارتين أمام كل من إنجلترا بهدفين لهدف، وبلجيكا بخماسية مقابل هدفين، وبالتالي سجل لاعبوه 5 أهداف، مقابل 8 أهداف هزت شباكه.

وفي المرتبة الثانية بين المنتخبات العربية جاء المنتخب السعودي، بفوز على نظيره المصري بهدفين لهدف، مقابل خسارتين أمام كل من روسيا بخماسية نظيفة، وأوروغواي بهدف، وبالتالي سجل لاعبو الأخضر هدفين مقابل 7 أهداف دخلت شباكهم.

وحل المنتخب المغربي في المركز الثالث، برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل مثير أمام إسبانيا بهدفين لمثلهما، بينما خسر بصعوبة أمام كل من إيران والبرتغال، وبنتيجة واحدة بهدف يتيم في كل مباراة.

بينما تذيل منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية من دون نقاط، لتعرضه لثلاث هزائم متتالية أمام كل من أوروغواي بهدف، وروسيا بثلاثية مقابل هدف، والسعودية بهدفين لهدف، حيث أحرز لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

وأنقذ منتخب تونس نظيره المصري من لقب الأسوأ في المونديال بعد فوزه على بنما بهدفين لهدف، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولات كأس العالم، والذي لم يحصد أي نقطة أيضا وتلقت شباكه 11 هدفا ولم يحرز لاعبوه سوى هدفين.

وكان يتذيل المنتخب المصري منتخبات كأس العالم خلال دور المجموعات حتى مباراة بنما وتونس، إذ لم يخرج أي منتخب من دور المجموعات بدون نقاط سوى المنتخب المصري ونظيره البنمي.