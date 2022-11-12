تونس.. ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 60%

سجل الميزان التجاري في تونس زيادة قياسية في العجز بنسبة 60% في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المعهد التونسي للإحصاء.

ووصل حجم العجز قرابة 21 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار) وكان هذا العجز قد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية قرابة 19.2 مليار، وهو ما يعني أن زيادة العجز خلال شهر واحد قدرت بما لا يقل عن 2.1 مليار دينار.

وعزا المعهد التونسي للإحصاء الارتفاع الذي شهده عجز الميزان التجاري إلى العجز المسجل مع بعض البلدان، وعلى رأسها الصين التي تستحوذ وحدها على نسبة تقارب 30% من النسبة، علاوة على تركيا والجزائر وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أهمها فرنسا وألمانيا وليبيا.

وقد نجم عن هذه المعاملات تسجيل عجز في حدود 21 مليار دينار مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وشهدت الصادرات التونسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية تحسنا بنسبة 24.9%، أما الواردات فقد زادت بنسبة 34%، وسجلت نسبة تغطية الصادرات عن طريق الواردات تراجعا بنسبة 5.1 %، وقدرت بحوالي 68.9%.