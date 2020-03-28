توم هانكس وزوجته يقهران «كورونا» ويعودان إلى لوس أنجلوس

عاد نجم هوليوود الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إلى لوس أنجلوس الأمريكية أمس الجمعة، بعدما قضيا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ”كوفيد-19″، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز”.

والتقطت عدسات الكاميرا صورًا لنجم فيلمي “فورست جامب” و”توي ستوري” وزوجته ويلسون وهما يبتسمان أثناء قيادتهما سيارة في المدينة.

وقال موقع “تي إم زاد” المتخصص في تغطية أخبار المشاهير إن الصور الفوتوغرافية قد التقطت بعد فترة وجيزة من وصول الزوجين إلى مطار لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن هانكس، 63 عامًا، شوهد وهو يهبط إلى مدرج المطار في لوس أنجلوس، حيث دخل في وصلة رقص بعد نزوله من الطائرة.

كان هانكس الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، والذي يعد من أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجته ويلسون من أول المشاهير التي أعلنت إصابتها بالوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينة أواخر العام الماضي قبل أن يتفشى في بقية دول العالم ويحصد أرواح أكثر من 27 ألفا في كوكب الأرض حتى الآن.

وتلقى هانكس وزوجته العلاج في مستشفى بأستراليا، وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي، عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا.

وجرى وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين، كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.