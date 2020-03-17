توم هانكس وزوجته في الحجر الصحي بأستراليا بثاني محاولة للعلاج من «كورونا»

جرت الإصابة أثناء تواجده في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريس

غادر الممثل توم هانكس الحائز على جائزة أوسكار وزوجته ريتا ويلسون الأثنين مستشفى في ولاية كوينزلاند بأستراليا بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بعدوى فيروس كورونا.

ويستريح الأثنان حاليا ويخضعان للحجر الصحي في منزل مؤجر بأستراليا، حسب ما ذكرته المجلة الأمريكية.

وكتب هانكس الأسبوع الماضي تدوينة على موقع تويتر كشف فيها عن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ويلسون.

وجرت الإصابة أثناء تواجده في أستراليا ومشاركته في تصوير فيلم.

وقال هانكس أنه هو وزوجته ريتا ويلسون شعرا بالتعب وآلام مصحوبة بارتفاع طفيف في درجة الحرارة. ويبلغ الاثنان 63 عاما.

تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي

وكان هانكس سافر إلى منطقة جولد كوست الواقعة في الساحل الشرقي لأستراليا جنوبي. وذلك بغية تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي.

ومن المقرر أن يلعب هانكس دور الكولونيل توم باركر مدير أعمال بريسلي في الفيلم الذي تنتجه شركة وورنر براذرز.

ويعد هانكس وزوجته هما أول اثنين من المشاهير الأمريكيين يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا الذي يتسبب في مرض كوفيد-190. وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 70 شخصا وأصاب أكثر من 3800 في الولايات المتحدة.

ممثل بريطاني يعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا

ومن ناحية أخرى، أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يصبح إلبا بذلك هو ثاني شخصية شهيرة في هوليود تعلن إصابتها بالفيروس.

وكان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون قد أعلنا الأسبوع الماضي إصابتهما بالفيروس.

يعد إلبا نجم فيلم ‭‭)‬‬أفنجرز: إنفينيتي وور‭‭(‬‬ ”المنتقمون : الحرب اللانهائية“.

وكتب إلبا تدوينة على تويتر كشف فيها عن عدم معاناته من أي أعراض حتى الآن. وتعهد إلبا مقابل هذا بأن يعزل نفسه عن الآخرين.

وكتب إلبا (47 عاما) ”أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد19. أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس.

الزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل اطلاعكم على حالتي… لا داعي للذعر“.

وقال إلبا إنه أجرى الفحص لأنه اكتشف يوم الجمعة أنه خالط شخصا مصابا. ولم يحدد هوية الشخص.

