«تومياد» : فرص كبيرة لجذب استثمارت تركية لمصر في الملابس الجاهزة والألومنيوم

زار وفد من جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد”، برئاسة المهندس حماده العجواني نائب رئيس الجمعية، وأحمد طوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمارات الخارجية بالجمعية، تركيا لجذب مزيد من المستثمرين الأتراك للسوق المصرية.

وقال المهندس حماده العجواني، إن المستثمرين الأتراك مستعدون للاستثمار في مصر وفتح مصانع جديدة في مختلف القطاعات وخاصة قطاعات الملابس الجاهزة وصناعة ماكينات الخياطة ومصنع لإنتاج قطاعات الألمونيوم.

وأكد “العجواني” أن هناك العديد من الشركات التركية التي ترغب في الاستثمار في مصر بفضل السياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في خلق مناخ استثماري جاذب.

وأوضح “العجواني” أن الشركات التركية تستهدف قطاعات الملابس الجاهزة والألمونيوم، نظرًا لوجود طلب كبير على هذه المنتجات في السوق المصرية.

من جانبه، أشار أحمد طوي، إلى أن جمعية “تومياد” تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين الأتراك في مصر، من خلال تقديم الدعم الفني والمعلوماتي لهم.

وأكد “طوي” أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية كبيرة، مشيرا إلى أن توافر الطاقة ووجود العمالة المناسبة هي التي تجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.