تومياد: أتراك يعتزمون ضخ استثمارات بقيمة 6 ملايين دولار في مصر

المال-خاص أكد المهندس حمادة العجواني عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، والمدير التنفيذي لمشروع مدينة الصناعات الهندسية، وعضو شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن عددا من مصنعي الماكينات الأتراك أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات في المدينة الصناعية الهندسية تقدر…

المال-خاص

أكد المهندس حمادة العجواني عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد”، والمدير التنفيذي لمشروع مدينة الصناعات الهندسية، وعضو شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن عددا من مصنعي الماكينات الأتراك أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات في المدينة الصناعية الهندسية تقدر بحوالي 6 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال لقاء العجوانى عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين مع مصنعي الماكينات بمدينة بورصة التركية بحضور أتيللا أطاسيفين رئيس الجمعية، والمهندس علاء عبد الغني عضو الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع، أن الجمعية وقعت بروتوكولا لإنشاء 40 مصنعا مع رجال أعمال أتراك ويتم التفاوض حاليا على 50 مصنعا آخر.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تبلغ 3 مليارات جنيه، ويستهدف حضانات صناعية تتابع كل مراحل التصنيع والإنتاج، إضافة إلى إنشاء 3 مدارس فنية ومركز تدريب لتخريج عمالة قادرة على تصنيع ماكينات وليس تشغيلها فقط.

وأوضح العجواني، أن إنشاء مدينة لصناعة المعدات والماكينات من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار واردات سنوية من الآلات والمعدات، إلى جانب توفير مليون فرصة عمل سنويا بما يعادل 5 ملايين فرصة خلال 5 سنوات.

وأوضح أنه التقى بما يزيد على 18 رجل أعمال تركي، وبحث معهم إمكانية التعاون في المدينة الصناعية المزمع إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان أو بدر الصناعية أو مدينة مايو الصناعية.

وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية بما يخدم كل القطاعات الأخرى.

وقال إنه من المقرر عقد اجتماع مع أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، الأربعاء المقبل للتفاوض على توفير مليون متر مربع لإنشاء مدينة الصناعات الهندسية.