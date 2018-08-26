توماس كوك تستعين بفريق خاص للتحقيق في وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة

رئيس الشركة: نتائج اختبارات أجريناها على المياه والغذاء وأنظمة التبريد ستظهر خلال 10 أيامإبنة المتوفيان: "شيئا مريبا" قتل والدي في غرفتهما إعداد – عبدالغفور أحمد محسن تعهد بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك "بالوصول إلى القاع" في قضية وفاة زوجين بريطانيين بأحد فنا

رئيس الشركة: نتائج اختبارات أجريناها على المياه والغذاء وأنظمة التبريد ستظهر خلال 10 أيام

إبنة المتوفيان: “شيئا مريبا” قتل والدي في غرفتهما



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تعهد بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك “بالوصول إلى القاع” في قضية وفاة زوجين بريطانيين بأحد فنادق الغردقة، وقال لسكاي نيوز إن الشركة استدعت خبراء لإجراء اختبارات على المياه والغذاء وتكييف الهواء في غرفة الفندق، وأوضح أن نتائج الاختبارات ستظهر في غضون 10 أيام.

فيما قالت كيلي أورمود إبنة السائحين البريطانيين إنها مقتنعة بأن “شيئا مريبا” حدث لوالديها داخل غرفتهما بالفندق ما أدى لمقتلهما.

وتوفي الزوجان جون وسوزان كوبر، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بينما كانا في عطلة بفندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك بالغردقة مع ابنتهما وأطفالها الثلاثة، وقال النائب العام نبيل صادق إن فحص غرفة الفندق كشفت عدم وجود انبعاثات غازية أو سامة أو تسريبات داخلها، ولا ترى السلطات المصرية أن هناك دوافع جنائية وراء الوفاة.

وقالت أورمود:”مقتنعة بأن شيئاً مريباً قد حدث.. لا أعتقد أن أحداً دخل إلى الغرفة .. لكن شيئاً ما حدث في تلك الغرفة التي أخذت والدي للأبد”، مشيرة إلى أن والديها كانا في حالة صحية مثالية قبل ساعات من وفاتها، وتابعت لـ “سكاي نيوز: “استمتعتنا بوجبة عائلية ليلتها ثم ذهبا إلى النوم في الساعة 1:30 صباحًا .. قبل أن أكتشف مرضهما في الساعة 11 صباحًا .. لقد شاهدتهم يموتون أمام عيني وكان لديهم نفس الأعراض تمامًا”.

وأضافت أورمرود التي عادت إلى المملكة المتحدة مع أطفالها الثلاثة، لشبكة سكاي نيوز أنها استعانت بمحامي مصري لمعرفة ما حدث لوالديها.

ودفع مقتل الزوجين وعمرهما 69 عاما و 63 عاما شركة تنظيم الرحلات توماس كوك الى إجلاء 301 من عملائها من الفندق “كاجراء احترازي”.

وقال فانكهاوزر: “ليس لدينا أي دليل حقيقي على سبب الوفاة، لكن ما أستطيع أن أتعهد به هو أن توماس كوك ستفعل كل شيء لدعم الأسرة ودعم السلطات المصرية من أجل الوصول إلى قاع القضية والتعرف على سبب الوفاة”.

واردف :”لا يوجد دليل على تسممهما بأول أكسيد الكربون .. ليس لدينا أي دليل ولكن لا أريد استبعاد أي شيء قبل أن أعرف السبب الحقيقي”.

وتابع: “بعد 24 ساعة من وفاة الزوجين ، أوفدنا متخصصين إلى الفندق. وأخذوا عينات من الطعام والمياه وأجروا فحوصات على النظم الصحية وأنظمة تكييف الهواء.. يتم الآن فحص العينات لكن ذلك يستغرق حوالي 10 أيام”.

وقال متحدث باسم فندق شتيجنبرجر إن الشركة تجري تحقيقاتها الخاصة وستبذل كل ما في وسعها لمساعدة السلطات.

