تولى حقيبة وزارية.. من هو أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة خلفا لحسن عبد الله والذي تولي منصب محافظ البنك المركزي المصري، مشيدا بالمجهودات التي تمت من خطوات بناء وتحديث البنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركات.

أشرف سالمان تولى وزارة الاستثمار فى 2014

وكان أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تولى منصب وزير الاستثمار بين عامى 2014 و2016، وعمل عضوا بمجلس إدارة المتحدة فى منتصف 2021 حتى اختياره رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وتمنى مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التوفيق والسداد لرئيس المجموعة الجديد أشرف سالمان فى مهتمه، فيما قدم المجلس التهنئة لحسن عبد الله، على التكليف بمهمته الوطنية الجديدة.

يذكر أن أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عضو مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين منذ فبراير 2019، وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة فى يوليو 2016، وعضو في الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.

كما يشغل أشرف سالمان منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوركابيتال للاستثمار المباشر، وتولى منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

أشرف سالمان شغل العديد من المناصب المهمة

كما شغل مناصب عديدة منها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية والتى شارك فى تأسيسها، ورئيس تمويل الشركات والخدمات المصرفية في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس قسم الاستثمار فى مجموعة الأوراق المالية.

كما حصل أشرف سالمان على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برمنجهام في بريطانيا، وبكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة تخصص محاسبة عام 1990.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائما باعمال محافظ لبنك المركزي فى أغسطس الماضي، وذلك بعد قبول الرئيس استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، والتي جاءت قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية، وقرر السيسي تعيينه مستشارا له.