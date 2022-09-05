توكيل خط ميرسك في الإسكندرية يكرم معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل  

قام توكيل شركة ميرسك بالإسكندرية بتكريم معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل مستور أو تلات، وذلك تقديراً لمجهوده وأداءه في انهاء حالة تكدس البضائع المهمل في الموانىء والمنافذ الجمركية، الأمر الذى أسفر عن خفض تكاليف التوكيلات واسترجاع الحاويات الفارغة للعمل في المنظومة التجارية حول العالم مرة أخرى في وقت قياسى، وهو ما لاقى استحسان جميع التوكيلات الملاحية العاملة في مصر.

وقد أبدت شركة ميرسك ايجيبت الملاحية رضاها عن تحسن أداء مصلحة الجمارك وتعاونها البناء مع جميع أعضاء سلسلة التجارة الدولية، مما ساهم في تحسين أداء الأقتصاد المصرى ورفع مؤشراته في بيئة الأقتصاد الكلى ومعيار التنافسية العالمية.

وصرحت ميرسك ايجيبت الملاحية بأنها على أستعداد تام لتحمل المسئولية المجتمعيه تجاه الدولة المصرية وتحملها كافة تكاليف الإعدام لمشمول الحاويات التي يملكها التوكيل والمطلوب اعدامها – وقد تعذر الوصول للمستورد أو وكيله – وذلك للمساهمة فى إنهاء حالة التكدس بالموانىء المصرية.

ومن المعروف أن ميرسك هي ( أكبر شركة شحن حاويات في العالم ) من حيث حجم الأسطول وسعة الشحن، حيث تملك أكثر من 1000 سفينة حول العالم تبلغ طاقتها 4.1 مليون حاوية مكافئة. وتملك الشركة أكثر من 1,5 مليون حاوية.

وفي هذا الصدد صرح مستور أبوثلاث أن هذا التكريم متميز ليس لأنه فقط من أكبر شركة حاويات في العالم ولكنه خاص بكل موظفي الجمارك وخاصة الزملاء الذين يعملون في الموانىء البحرية أصحاب الجهد الحقيقى.